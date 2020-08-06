Somalı madencilerin kıdem ve ihbar tazminat başvuruları başladı

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Işıklar, Geventepe ve Atabacası kömür ocağında çalışan işçilerin kıdem ve ihbar tazminat başvurularının başladığını belirterek başvuruların 28 Eylül'e kadar TKİ’ye bağlı Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğüne yapılabileceğini bildirdi.



Dönmez yaptığı yazılı açıklamada, Eynez kömür ocağında çalışırken Işıklar, Geventepe ve Atabacası maden ocaklarına aktarılan madencilerin kıdem ve ihbar tazminatı almaları için ilgili kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildiğini ve 28 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlattı.

Dönmez, söz konusu kömür ocaklarında çalışan madencilerin tazminatlarının başvuruyu takip eden 6 ay içinde ödeneceğini ifade etti. Başvuruda bulunarak tazminat almaya hak kazanan madencilerin ödemelerinin süratle yapılacağını belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Eynez kömür ocağında çalışan başvuruda bulunup tazminat almaya hak kazanan 2 bin 50 madencimize de toplamda 36,2 milyon liralık kıdem ve ihbar tazminatlarını ödedik. Madencilerimize dün olduğu gibi bugün de destek olmaya, haklarını korumaya devam ediyoruz. Bakanlık olarak madenlerdeki denetim faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kanun teklifinin hazırlanmasında ve yürürlüğe girmesinde emeği geçenlere teşekkürlerimi iletiyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."