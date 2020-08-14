Somali havaalanındaki grev HAK-İŞ'in girişimleriyle sona erdi

ANKARA (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Mogadişu Aden Adde Uluslararası Havaalanı'nda çalışan işçilerin grevi, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (HAK-İŞ) girişimleriyle sona erdi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan konuya ilişkin yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasıyla Mogadişu Aden Adde Uluslararası Havaalanı'nda çalışmaların durduğunu ve havaalanını işleten Somali tarafı ile Türk şirketi Favori LLC'nin işçileri süresiz ücretsiz izne çıkardığını belirtti.

Somali Sendikalar Federasyonu'nun (FESTU), işçilerin yapılmamış ödemeleri ve normalleşme sürecinin başlamasıyla işe geri alınması konusunda Türk şirketi Favori LLC ile sosyal diyalog talep ettiğini bildiren Arslan, HAK-İŞ, FESTU ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun (ITUC) konuyla ilgili harekete geçtiğini kaydetti.



Arslan şöyle devam etti:

"Mogadişu’daki Türk Büyükelçiliği başta olmak üzere Türk Hava Yolları, Favori LLC ve Türk ve Somali otoriteleri nezdinde girişimlerde bulunuldu. Uluslararası sendikal hareketle birlikte girişimlerimizi yoğunlaştırarak sorunun çözümüne katkı sağladık. 10 Ağustos 2020 tarihi itibari ile Favori LLC, işçilerin işe iade talebini kabul ederken, diğer talepleri de müzakere edeceklerini taahhüt etti. Bu anlaşmayla birlikte Somalili işçiler grevi bıraktı.''



HAK-İŞ olarak sosyal diyaloğun önemine ve gücüne her zaman inandıklarını kaydeden Arslan, "Sosyal diyalog mekanizmasının işletilerek grevin hızla bitmesi, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in, uluslararası sendikal hareketteki saygınlığını ve etkinliğini bir kez daha ortaya koymuştur. HAK-İŞ olarak FESTU, ITUC ve diğer uluslararası iş kolu federasyonları ile Favori LLC çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilerek güçlü bir iş barışının sağlanması konusunda sosyal diyalog çağrılarımızı yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.