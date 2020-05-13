Soma’da acının 6. yılı

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde hayatlarını kaybeden 301 maden işçisi kazanın 6’ıncı yıl dönümünde Soma Maden Şehitliğinde düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye’nin en büyük maden faciasında hayatlarını kaybeden maden işçileri kazanın 6’ıncı yıl dönümünde 39 işçinin kabrinin yer aldığı Soma Maden Şehitliğinde anıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlı katılım olan törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve şehit madenci yakınları ile vatandaşlar katıldı. Bu yıl yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında anma programına katılımın az olduğu görüldü.

Şehit maden işçileri için Soma İlçe Müftülüğü görevlisi imam hatipler tarafından Kur’an okunarak dualar edildi. Maden kazasında hayatlarını kaybeden şehit yakınları da yakınlarının kabirleri başında Yasin-i Şerif okuyarak dua etti.

Törene katılan protokol, şehit madencilerin kabirlerine karanfil bırakırken, Manisa Valisi Ahmet Deniz ile AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

Babasına resim çizdi

Maden kazası olduğunda henüz bebek olan ve babası Kamil Çal’ın kaybeden 6 yaşındaki Ravza, babasına olan özlemini kalp ve çiçeklerin yer aldığı çizdiği resimle yansıttı. Ravza’nın 11 yaşındaki ablası Sude Çal ise babasını çok özlediğini ve sürekli Yasin-i Şerif okuduğunu belirtti.