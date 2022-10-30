SOM ve ATMACA füzelerine güç verecek! Teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan "Turbojet Motorların Geliştirilmesi Projesi" ilk meyvesini verdi. Bu kapsamda, SOM Seyir Füzesi ve ATMACA Gemisavar Füzesi’nde kullanılacak KTJ-3200 Turbojet Füze Motorlarının ilk seri üretim teslimatı Roketsan’a gerçekleştirildi.

Kale Arge Genel Müdürü Cüneyt Kenger tarafından SavunmaSanayiST.com’a yapılan açıklamada, seri üretim hattından çıkan ilk parti KTJ-3200 motorlarının, kısa süre önce teslim edildiği bilgisine yer verildi.

Yine SavunmaSanayiST.com’a açıklamalarda bulunan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ise KTJ-3200 entegre edilen ilk SOM Seyir Füzesi’nin atışının, 2023 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı.

Fransa’ya bağımlılık sona eriyor

KTJ-3200 sayesinde, Türkiye’nin bu alandaki dışa bağımlılığı sona erdirilecek. Fransa, ATMACA ve SOM Füzeleri’nin geliştirme ve düşük seviyeli seri üretimlerinde kullanılan TR40 motorları için ambargo uygulanıyordu.

Muadilleriyle eşit ve daha üstün özelliklere sahip olan KTJ-3200 ile milli füze sistemlerinin tam oranlı seri üretimine başlanabilecek ve ihracatına yönelik engeller ortadan kalkacak.

Azerbaycan’a SOM satışındaki takoz kalkıyor

Türkiye ile Azerbaycan, yakın geçmişte SOM Seyir Füzesi satışı için mutabakata varmıştı. Hatta 2018 yılında Azerbaycan’da gerçekleştirilen bir geçit töreni esnasında, SOM-B1 Seyir Füzesi Mock-Up’ı da sergilenmişti. Ancak şu ana kadar Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne yönelik bir SOM teslimatı gerçekleştirildiğine dair bilgi, açık kaynaklara yansımadı.

SOM Seyir Füzesi, halihazırda Fransız Safran şirketi üretimi TR40 Turbojet Motoru’nu kullanıyor. Fransa’nın, TR40 tedariki ile ilgili olarak siyasal ilişkilere bağlı olarak Türkiye’ye güçlük çıkarttığı biliniyor. Bu kapsamda Azerbaycan’a yönelik SOM Seyir Füzesi ihracatının da Fransa’nın motor ambargosu sebebiyle şu ana kadar gerçekleştirilemediği öngörülüyor.

Ancak Kale Arge tarafından geliştirilen ve kısa sıra içerisinde seri üretim teslimatları Roketsan’a gerçekleştirilen KTJ-3200 Turbojet Motoru ile birlikte hem Türk Hava Kuvvetleri hem de Azerbaycan Hava Kuvvetleri için SOM Seyir Füzesi üretimine bu yılın sonundan itibaren daha da artan bir tempoda devam edileceği öngörülüyor. Açık kaynak bilgilerine göre SOM Seyir Füzesi için halihazırda 400 adetten fazla bir resmi sipariş mevcut.

SavunmaSanayiST