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Gündem

Soluk borusuna süt kaçan bebek vefat etti

Gaziantep'te annesi emzirdiği sırada sütün soluk borusunu tıkaması sonucu nefessiz kalan 11 aylık Mehmet Efe Kaymaz, vefat etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 21:14:00 -
Soluk borusuna süt kaçan bebek vefat etti

Olay, Oğuzeli ilçesi Belören Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hibe Kaymaz, dün akşam 11 aylık olan Mehmet Efe Kaymaz'ı emzirmeye başladı. Bir süre sonra bebeğinin nefes almadığını fark eden Kaymaz ve ailesi, Mehmet Efe'yi Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Mehmet Efe, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Mehmet Efe’nin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. 

 

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