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Soluduğumuz havanın kalitesi daha da artacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye'deki tüm illerin hava kalitesini takip eden Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'ndaki istasyon sayısını yıl sonuna kadar 300'den 330'a çıkaracak.

16 Eylül 2018 Pazar 11:53
Soluduğumuz havanın kalitesi daha da artacak

Türkiye genelinde 2004'te 35 istasyon ile başlatılan Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı çalışmaları, 2018 itibarıyla 300 ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 100 günlük icraat programında yer alan hava kalitesi izleme istasyonları sayısının 330'a çıkarılması kararı üzerine harekete geçen Bakanlık, Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'na bu yıl sonuna kadar 11 ilde 30 istasyon daha ekleme yapacak.

Konya Merkezli Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkezine bağlı Antalya'da 6, Konya'da 5, Kayseri'de 3, Afyonkarahisar'da 2, Burdur, Isparta, Karaman, Nevşehir ve Niğde'de birer adet olmak üzere 21 istasyonun tamamlanması, Ege Temiz Hava Merkezine bağlı İzmir'de bir ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 7, Konya Büyükşehir Şehir Belediyesine ait bir istasyonun da ağa bağlanmasıyla istasyon sayısı 330'a ulaşacak.

Hava kalitesi ile ilgili bilgiler ve izleme sonuçları, "http://www.havaizleme.gov.tr" internet adresinde yayınlanırken, kamuoyunun konuyu daha iyi anlayabilmesi için hava kalitesi indeksi, "iyi, orta, hassas, sağlıksız, kötü, tehlikeli" şeklinde ifade ediliyor.

HAVA KALİTESİNİ CEPTEN 4 BİN KİŞİ TAKİP EDİYOR

Ayrıca hava kalitesi uygulaması, mobil platformlarda da yerini aldı. Vatandaşların soluduğu havanın kalitesine daha kolay erişebilmesi amacıyla geliştirilen mobil uygulama, "Google Play ve IOS Market"ten cep telefonlarına indirilebiliyor.

Buna göre, 5 Temmuz'da mobil marketlerde yerini alan uygulamayı 3 bin 973 kişi cep telefonuna yükleyerek, bulunduğu bölgedeki soluduğu havanın kalitesini takibe aldı.

Türkiye genelinde hava kalitesi verilerinin görüntülenmesinin yanı sıra konuma en yakın olan izleme istasyonunun ölçüm değerlerinin öğrenilmesi, güncel hava kalitesine göre aktivite önerileri de aynı uygulama içinde yer alıyor.

Vatandaşların izleme istasyonuyla ilgili hem fotoğraf hem de konum bazlı geri bildirim yapabilmesine de olanak sağlayan uygulamada, Bakanlık merkezinde yer alan Sürekli İzleme Merkezine anında iletilen geri bildirimler de uzmanlar tarafından değerlendirilip ve sorular cevaplandırılıyor.

Şikayetler ise çözüm için Bakanlığın ilgili birimlerine iletiliyor. Uygulama kapsamında, 62 vatandaşın hava kalitesi ile ilgili geri bildirimi yanıtlandı.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 11:53
  1. Karaman
  2. Niğde
  3. Nevşehir
  4. Konya
  5. Kayseri
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Isparta
  9. Burdur
  10. Antalya
  11. Afyon
  12. Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı
  13. hava kalitesi

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