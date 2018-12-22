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Solskjaer Premier Lig'e galibiyetle başladı

Manchester United, Mourinho'nun ayrılmasının ardından çıktığı ilk maçta Cardiff City'yi 5-1 mağlup etti

22 Aralık 2018 Cumartesi 22:32
Solskjaer Premier Lig'e galibiyetle başladı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında oynanan maçta Manchester United, deplasmanda Cardiff City'yi 5-1 yendi.

Portekizli Jose Mourinho'nun ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Norveçli Ole Gunnar Solskjaer'in getirildiği Manchester United, deplasmanda Cardiff City ile karşılaştı.

3. dakikada Marcus Rashford ile öne geçen Manchester ekibi, 29. dakikada Ander Herrera, 41. dakikada Anthony Martial, 57 ve 90. dakikalarda Jesse Lingard'ın golleriyle rakibini 5-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin tek golünü ise 38. dakikada Victor Camarasa penaltıdan kaydetti.

Solskjaer yönetiminde çıktığı ilk maçtan farklı galibiyetle ayrılan Manchester United puanını 29'a çıkarırken, Cardiff City 14 puanda kaldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 22:32
  1. Cardiff City
  2. İngiltere Premier Lig
  3. Manchester United
  4. Ole Gunnar Solskjaer

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