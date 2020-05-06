  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Solhan’da heyelan yolu kapattı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde heyelan nedeniyle 4 mezranın yolu birden kapandı, ekipler çalışmalara başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 16:29:02 -
Solhan’da heyelan yolu kapattı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde heyelan nedeniyle 4 mezranın yolu birden kapandı, ekipler çalışmalara başladı.


Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Arslanbeyli köyü Konakbaşı mezrası yolunda heyelan meydana geldi. Dağdan parça kopmuş şekilde yola düşen toprak kütleleri ve kayalar nedeni ile yol ulaşıma kapandı. Yolun kapanması ile 4 mezranın köy ve ilçeyle olan araç ulaşımı da kesildi. Köylülerin durumu Özel İdaresine bildirmesi üzerine ekipler, bölgeye giderek yol açma çalışmalarına başladı.


Aşırı yağış nedeniyle toprak kayması devam ettiğinden olası bir tehlikenin meydana gelmemesi için belli aralıklarla çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı