Soldado'dan bomba açıklamalar! 'Biz başka statlardan bundan daha kötü durumlar yaşadık'

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, yaşanan olayların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Diğer statlarda bundan daha kötü durumlar yaşadıklarını ifade eden Soldado, "Dün yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Biz başka statlardan bundan daha kötü durumlar yasadık. Ama hiçbir zaman Türk Futbolu’nun imajını bu hale getirecek bir şekilde sahayı terk etmedik. İkinci yarının başından itibaren maça devam etmemek için her şeyi yaptılar!"