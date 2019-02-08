Soldado, yenilgiyi üstlendi - Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado:"Aldığımız mağlubiyette tüm sorumluluğu kabul ediyorum"



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, yenilgiyi üstlendi. Maçın 45+1. dakikasında hakeme itirazları nedeniyle direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Soldado, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün aldığımız mağlubiyette tüm sorumluluğu kabul ediyorum. Çok iyi bir gidişat yakalamışken bir bireysel aptallıktan dolayı maçı kaybettik. Özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.