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Soldado: “Taraftarın desteğiyle 3 puanı aldık”

Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu Roberto Soldado, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından, “Taraftarların verdiği güç bizim için önemliydi ve onların sayesinde üçüncü golü bulmayı başardık.

02 Mart 2019 Cumartesi 22:14
Soldado: “Taraftarın desteğiyle 3 puanı aldık”

Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu Roberto Soldado, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından, “Taraftarların verdiği güç bizim için önemliydi ve onların sayesinde üçüncü golü bulmayı başardık. Onların desteğiyle 3 puanı aldık” dedi.


Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti. Müsabakada 1 gol atan İspanyol forvet Soldado müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın reaksiyon göstermeyi başardığını belirten tecrübeli futbolcu, “Çok istekli girdiğimiz karşılaşmaydı ama erken gol gördük. Kazanmaya çok ihtiyacımız olan bir akşamda maça başladık. Bu haftada golü gördükten sonra devreye öne girmeyi başardık. Çok fazla geliştirmemiz gereken şeyler var. Hepimizin bunun farkında olduğumuzu düşünüyorum. Herkesin bir adım daha fazla atması gerekiyor. Devre arasına 2-1 önde ve rakipten 1 kişi fazla girdik. Kendimizi eleştirmemiz gerekiyor. Çok kolay şekilde kendimizi sıkıntı sokacak duruma girdik. Çok acı çekiyoruz ondan sonra. Bu duruma getirdikten sonra bir penaltı oldu lehimize ve maçı kazandık. Taraftarların verdiği güç bizim için önemliydi ve onların sayesinde üçüncü golü bulmayı başardık. Onların desteğiyle 3 puanı aldık” ifadelerini kullandı.



“Önümüzdeki maçlara odaklanmış durumdayım”


Geleceği hakkında konuşan Soldado, “Benim için gelecek önümüzdeki haftaki maç demek. Önümüzdeki maça odaklanmış durumdayım. Takıma nasıl katkı veririm haftaya bunları düşünüyorum. Şu anda bireysel düşüneceğim durumda değilim, takımımızı düşünmek mecburiyetindeyiz. Takım arkadaşlarıma katkı vermek zorundayım. Hocamızın beni beğenmesi mecburiyetindeyim. 4 ay acı çektiğim bir dönem bıraktım. Sahada olmaktan şu anda keyif alıyorum. Umarım aynı şekilde devam eder” dedi.


Kontratıyla ilgili bir uzatma opsiyonu var mı şeklinde sorulan soruya cevap veren Soldado, “Bu durum doğru değil” diye cevapladı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 22:14
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