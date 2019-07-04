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Solda Ergenekon kavgası! Faşist, arazi mafyası...

FETÖ'cülerin sulandırmasıyla bağlamından koparılan Ergenekon davasında 12 yıl sonra verilen beraat kararı, solda iki ismin tartışmasına neden oldu. CHP’li Gürbüz Çapan ile eski milletvekili Ufuk Uras arasındaki tartışmada faşist, arazi mafyası sözcükleri havada uçuştu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 20:35
Solda Ergenekon kavgası! Faşist, arazi mafyası...

Ergenekon davasında verilen beraat kararırının ardından Gürbüz Çapan ve Ufuk Uras arasında tartışma çıktı.

Solcu olmadığı anlaşıldı

Ergenekon davasının sanıkları arasında yer alan ve tutuklu yargılanan Eski Esenyurt Belediye Başkanı CHP’li Gürbüz Çapan, Twitter’da Uras’a yüklendi.

Çapan paylaşımında “Ben Ergenekon’dan tutukluyken Zaman Gazetesi’ne röportaj vererek; 'Türkiye solu bu davayla içindeki faşistlerden ayıklanıyor' diyen Ufuk Uras, bu hareketinden solcu olmadığın çok net anlaşıldı da ne olduğunu önümüzdeki dönemde anlayacağız" dedi.

Arazi mafyasıyla solculuk tartışmam

Eski ÖDP Genel Başkanı ve eski BDP Milletvekili Ufuk Uras ise kısa süre sonra ismini kullanmadan Çapan'a yanıt verdi. Uras yanıtında "Kusura bakmayın ama arazi mafyasıyla solculuk tartışması yapacak değilim, iyisi mi herkes bildiğini yapmaya devam etsin" ifadelerini kullandı.

İlk tartışma değil

Gürbüz Çapan, ocak ayında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden avukatı aracılığıyla benzer iddialarla Ufuk Uras’a yüklenmiş, Uras ise yanıt vermeyeceğini söyleyerek tartışmaya girmemişti.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 20:35
  1. Esenyurt Belediyesi
  2. Gürbüz Çapan
  3. Twitter
  4. Ufuk Uras

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