Solda Ergenekon kavgası! Faşist, arazi mafyası...

Ergenekon davasında verilen beraat kararırının ardından Gürbüz Çapan ve Ufuk Uras arasında tartışma çıktı.

Solcu olmadığı anlaşıldı

Ergenekon davasının sanıkları arasında yer alan ve tutuklu yargılanan Eski Esenyurt Belediye Başkanı CHP’li Gürbüz Çapan, Twitter’da Uras’a yüklendi.

Çapan paylaşımında “Ben Ergenekon’dan tutukluyken Zaman Gazetesi’ne röportaj vererek; 'Türkiye solu bu davayla içindeki faşistlerden ayıklanıyor' diyen Ufuk Uras, bu hareketinden solcu olmadığın çok net anlaşıldı da ne olduğunu önümüzdeki dönemde anlayacağız" dedi.

Arazi mafyasıyla solculuk tartışmam

Eski ÖDP Genel Başkanı ve eski BDP Milletvekili Ufuk Uras ise kısa süre sonra ismini kullanmadan Çapan'a yanıt verdi. Uras yanıtında "Kusura bakmayın ama arazi mafyasıyla solculuk tartışması yapacak değilim, iyisi mi herkes bildiğini yapmaya devam etsin" ifadelerini kullandı.

İlk tartışma değil

Gürbüz Çapan, ocak ayında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden avukatı aracılığıyla benzer iddialarla Ufuk Uras’a yüklenmiş, Uras ise yanıt vermeyeceğini söyleyerek tartışmaya girmemişti.