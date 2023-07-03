Solcuların makyajı döküldü! Gezi’ye öyle Fransa’ya böyle

Fransa'daki olaylar giderek büyürken, Avrupa medyası söz konusu olayları duyurmamak için elinden geleni ardına koymuyor. 2013'teki Gezi isyanında Taksim'deki olayları saniye saniye aktaran ve olayları kışkırtan medya, Fransa'da binlerce aracı ve evi ateşe veren, belediye başkanının evini yakan, yüzlerce mekan yağmalayan isyancılara kör ve sağır kaldı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Avrupa medyasının söz konusu tutumu da masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu, yabancı basının Taksim'de adeta üs kurduğunu, yapılan yayınların olayları tetiklediğini fark ettikleri için saniye saniye yaşananları aktardıklarını hatırlattı ve Fransa'daki olaylara aynı medyanın kör olduğunu söyledi. Ayrıca deneyimli gazeteci, Gezi isyanında yaşananların da, Fransa'da yaşananların da sivil eylem olmadığını, 2013'deki eylemde Dolmabahçe'de başbakanın rehin alınmak istendiğini, Fransa'da da belediye başkanının evinin yakılmaya çalışıldığını belirtti.