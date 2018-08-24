Solcular bunu tartışıyor: Uğur Mumcu'ya 'ajan' diyen FETÖ'cü Ahmet Altan Cumhuriyet'te niye yazdı?

Eylül 2016’dan beri Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan, FETÖ’nün kapatılan yayın organı Taraf gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, dün yeni kitabının tanıtımı için Cumhuriyet gazetesine yazı yazmıştı. Altan'ın gazete eklerini yöneten Tayfun Atay'ın itirazlarına rağmen yayınlanan yazısı, Okur Temsilcisi Güray Öz'ün de tepkisini çekmişti. Güray Öz, sosyal medya hesabından gazetesine şöyle tepki göstermişti: “Ahmet Altan’ın yazısını T24 ‘TSK içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan yazar Ahmet Altan, Cumhuriyet Kitap için bir yazı kaleme aldı’ diye tanıtmış. Şöyle daha gerçekçi olurdu, ‘yıllarca desteklediği Gülen örgütün darbe girişimi sonrasında eskiden kendisini çok sevenlerin girişimiyle tutuklanan Ahmet Altan’ın yazısı...’ Niye Cumhuriyet’te diye soranlara yanıtım yok, olsa olsa ‘yüce gönüllülüktür’ diyebilirim, Unutmak iyidir kimi zaman, kuşkusuz neyi ne zaman unuttuğunuza bağlıdır. Yazıda bir ustalık görmedim, ama benimki kıskançlıktan olabilir, o kuşların şiirini ben çoktan yazmıştım çünkü.”

SOLCULARI KIZDIRDI

Solcu gazeteci Nedim Şener de tartışmaya bugün FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman'ın manşetiyle katıldı. Ahmet Altan'ın Zaman gazetesinde Uğur Mumcu'yu hedef alan açıklamalarını paylaşan Şener, "‘Cumhuriyet gazetesi’ deyince Uğur Mumcu adı aklıma gelir. ‘Ahmet Altan Cumhuriyet’te yazmış’ denilince de FETÖ’nün paçavrası Taraf’ta operasyon gazeteciliği yapmış Ahmet Altan’ın FETÖ’nün paçavrası ZAMAN’da yayınlanan Uğur Mumcu için AJAN iftirası aklıma gelir" ifadelerini kullandı.

İşte Şener'in o mesajı: