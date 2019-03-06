"Solcu öğrencileri bile Burhan hocaya bunu isnad etmez!"

yeniakit.com.tr Cumhuriyet, Naci Şerifi Zindaşti ile AK Partili Burhan Kuzu’nun birlikte çekilmiş fotoğrafını yayınladı. Zindaşti için “uyuşturucu baronu” tabirini kullanan gazete, Kuzu için de yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu algısı oluşturmaya çalıştı, suçladı. Bunun üzerine Burhan Kuzu, konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekrana gelen Manşetlerin Dili’nde, söz konusu fotoğraf masaya yatırıldı. Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhuriyet'in Burhan Kuzu hakkında yayınladığı fotoğrafı yorumladı.

Burhan Kuzu'nun söz konusu fotoğraf hakkında yaptığı açıklamayı da değerlendiren Karahasanoğlu, Kuzu'nun menfaat uğruna illegal iş yaptığı izlenimi uyandıran Cumhuriyet için, "Solcu öğrenciler bile Burhan hocaya bunu isnad etmez" dedi.

Kuzu’nun açıklaması

Gece vakti Burhan Kuzu ile iletişime geçtiğini belirten Fatin Dağıstanlı, Kuzu’nun kendisine yaptığı açıklamayı da canlı yayında okudu.