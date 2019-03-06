0553 313 94 23

"Solcu öğrencileri bile Burhan hocaya bunu isnad etmez!"

Cumhuriyet'in, Burhan Kuzu'nun Zindaşti ile çektirdiği fotoğrafı yayınlayarak, AK Partili ismin "uyuşturucu baronu" ile iş yaptığı algısı oluşturması hakkında Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Solcu öğrencileri bile Burhan hocaya bunu isnad etmez!" dedi.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:29
"Solcu öğrencileri bile Burhan hocaya bunu isnad etmez!"

 yeniakit.com.tr  Cumhuriyet, Naci Şerifi Zindaşti ile AK Partili Burhan Kuzu’nun birlikte çekilmiş fotoğrafını yayınladı. Zindaşti için “uyuşturucu baronu” tabirini kullanan gazete, Kuzu için de yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu algısı oluşturmaya çalıştı, suçladı. Bunun üzerine Burhan Kuzu, konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekrana gelen Manşetlerin Dili’nde, söz konusu fotoğraf masaya yatırıldı. Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhuriyet'in Burhan Kuzu hakkında yayınladığı fotoğrafı yorumladı.

Burhan Kuzu'nun söz konusu fotoğraf hakkında yaptığı açıklamayı da değerlendiren Karahasanoğlu, Kuzu'nun menfaat uğruna illegal iş yaptığı izlenimi uyandıran Cumhuriyet için, "Solcu öğrenciler bile Burhan hocaya bunu isnad etmez" dedi.

Kuzu’nun açıklaması

Gece vakti Burhan Kuzu ile iletişime geçtiğini belirten Fatin Dağıstanlı, Kuzu’nun kendisine yaptığı açıklamayı da canlı yayında okudu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:29
  1. Ali İhsan Karahasanoğlu
  2. Fatin Dağıstanlı
  3. Burhan Kuzu
  4. Cumhuriyet
  5. Naci Şerifi Zindaşti
  6. Manşetlerin Dili
  7. Akit TV

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah10 dk önce
    O zaman neden ben bu adamı hiç görmedim, tanımam dedin sayın Kuzu? Fotoğraf çıkınca kıvırtmaya gerek yok.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"Adım Adım Ekonomi Kocaeli"
  1. "Adım Adım Ekonomi Kocaeli"
  2. Bakan Çavuşoğlu: "İhracatçılara..
  3. IMF'den Özbekistan'a "ekonomik" öneri
  4. Dünya Kadınlar Günü’ne özel Marilyn..
  5. Sit alanına kaçak kazı yapanlar..
  6. GSS primi 2019 ne kadar Genel Sağlık..
  7. "Yeşil pasaportun süresinin 4-5 yıla..
  8. Yangın söndürme tüpü kurtardı
  9. Suudi Arabistan'da taht oyunları!..
  10. ABD’den peş peşe S-400 açıklamaları
  11. GÜNCELLEME- Ümraniye'de cinayet
  12. Karaisalı Yerköprü’de temizlik
  13. Pochettino'ya iki maç ceza
  14. Kütahya Güzel Sanatlar MYO’da Kadınlar..
  15. Migren ağrılarının esiri olmayın
  16. Kahta’da özel eğitimli öğrenciler için..
  17. Evinde beslediği aslanlar tarafından..
  18. Okullar Arası Bocce Müsabakaları sona..
  19. Boks müsabakaları sona erdi
  20. "Sağlık Festivali" 14 Mart’ta başlıyor
Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

Günün Karikatürü

6 Mart 2019
Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!