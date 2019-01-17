Solcu Murat Paker'e 'cinsel saldırı' suçundan 4 yıl hapis cezası!
Solcu akademisyen ve T24 yazarı Murat Paker'e danışanına yönelik 'cinsel saldırı' suçu işlediği gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.17 Ocak 2019 Perşembe 20:20
T24 yazarı solcu Murat Paker'e 'cinsel saldırı' suçundan hapis cezası verildi.
Klinik psikolog ve akademisyen olan Paker, kadına yönelik şiddet, cinsel istismar gibi konulardaki çıkışlarıyla dikkat çekiyordu.
Bir danışanının Dr. Murat Paker hakkında yaptığı şikayetin ardından açılan dava sona erdi.
İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, “hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle danışanına yönelik cinsel saldırı” suçunu işlediği sabit görülen Paker'e 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Paker'in işlediği cinsel saldırı suçunun medyada yer almaması dikkat çekti.
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