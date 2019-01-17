Solcu Murat Paker'e 'cinsel saldırı' suçundan 4 yıl hapis cezası! Solcu akademisyen ve T24 yazarı Murat Paker'e danışanına yönelik 'cinsel saldırı' suçu işlediği gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

T24 yazarı solcu Murat Paker'e 'cinsel saldırı' suçundan hapis cezası verildi. Klinik psikolog ve akademisyen olan Paker, kadına yönelik şiddet, cinsel istismar gibi konulardaki çıkışlarıyla dikkat çekiyordu. Bir danışanının Dr. Murat Paker hakkında yaptığı şikayetin ardından açılan dava sona erdi. İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, “hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle danışanına yönelik cinsel saldırı” suçunu işlediği sabit görülen Paker'e 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Paker'in işlediği cinsel saldırı suçunun medyada yer almaması dikkat çekti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.