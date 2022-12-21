Solcu gruplardan ağır provokasyon! İstanbul'un dört bir yanına bu afişleri astılar
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan, "kızını 6 yaşında evlendirdi" iftirasından sonra sokaklarda, "kahrolsun şeriat" sloganları atan solcu gruplar, İstanbul'un çeşitli noktalarına üzerinde, "Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok" yazılı pankartlar astı.
Yeniakit.com.tr
Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan iftiradan sonra sahneye çıkan İslam'a kinli çevreler, sokaklarda yürüyüşler düzenleyerek halkı tarikat ve cemaatlere karşı kışkırtmaya çalıştı.
Sokaklarda "kahrolsun şeriat" karşıtı sloganlarla yürüyen gruplar, provokasyonu bir adım öteye taşıdı.
İstanbul'daki sol gruplar, şehrin birçok noktasındaki köprülere, üzerinde "Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok" yazılı pankartlar astı.
Tespit edilen pankartlar yerlerinden sökülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.