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Gündem Solcu gruplardan ağır provokasyon! İstanbul'un dört bir yanına bu afişleri astılar
Gündem

Solcu gruplardan ağır provokasyon! İstanbul'un dört bir yanına bu afişleri astılar

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan, "kızını 6 yaşında evlendirdi" iftirasından sonra sokaklarda, "kahrolsun şeriat" sloganları atan solcu gruplar, İstanbul'un çeşitli noktalarına üzerinde, "Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok" yazılı pankartlar astı.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 17:10:00 - 2022-12-21 18:02:23
Solcu gruplardan ağır provokasyon! İstanbul'un dört bir yanına bu afişleri astılar

 Yeniakit.com.tr 

Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan iftiradan sonra sahneye çıkan İslam'a kinli çevreler, sokaklarda yürüyüşler düzenleyerek halkı tarikat ve cemaatlere karşı kışkırtmaya çalıştı.

Sokaklarda "kahrolsun şeriat" karşıtı sloganlarla yürüyen gruplar, provokasyonu bir adım öteye taşıdı.

İstanbul'daki sol gruplar, şehrin birçok noktasındaki köprülere, üzerinde "Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok" yazılı pankartlar astı.

Tespit edilen pankartlar yerlerinden sökülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Yorumlar

Yılmaz özen

yazıklar olsun sizlere, seriatin bir harfine canımız feda olsun, her iki dünyada saadet ancak seriati garrayi Muhammede tabii olmak ile mümkündür, ama bu gerçeği cehennemlik olanlar anlamazlar,,salyasini başka yere akılsızlar..

Mehteran

Topunuz gelin oğlum topunuz adamsanız topunuz gelin.
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