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Gündem Solcu geçinen sendikalardan Yunan-Rum uşaklığı! Metin Feyzioğlu'nu böyle hedef aldılar
Gündem

Solcu geçinen sendikalardan Yunan-Rum uşaklığı! Metin Feyzioğlu'nu böyle hedef aldılar

Solcu geçinen sendikaların temsilcisi sendika.org adlı haber sitesi,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile KKTC'ye Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanan Türkiye Barolar Birliği (TBB) eski Başkanı Metin Feyzioğlu'nu Yunan-Rum ağzı ile hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 01:03:00 - 2022-10-08 01:33:21
Solcu geçinen sendikalardan Yunan-Rum uşaklığı! Metin Feyzioğlu'nu böyle hedef aldılar

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararnameyle Türkiye Barolar Birliği eski Başkanı Metin Feyzioğlu, KKTC'ye Lefkoşa Büyükelçisi olarak atandı.

Feyzioğlu'nu solcu geçinen sendikalar Yunan-Rum ağzı ile hedef aldı.

Sendikaların temsilcisi sendika.org adlı haber internet sitesi, Metin Feyzioğlu'nun atamasını şöyle duyurdu:

TBB Başkanlığı'nı kaybeden Feyzioğlu'na 'sadakat' ödülü: Kuzey Kıbrıs'a 'sömürge valisi' oldu.

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