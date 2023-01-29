Solcu gazeteler birbirini yalanladı! Biri 'ilaç yok derken' diğeri 'satış rekoru kırıldı' dedi
Muhalefete yakın Cumhuriyet gazetesi ile Birgün gazetesi aynı konuda birbirini yalanlayan iki ayrı habere imza attı.
Yeniakit.com.tr
Cumhuriyet gazetesi bugünkü manşetinde AK Parti iktidarının yeni baştan dizayn ettiği sağlık sistemini hedef aldı.
Gazete haberin başlığında, "İlaç bulmak mucize oldu" başlığını kullanırken, "İktidarın devrim yaptık dediği sağlıkta yokluk dönemi" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyetle aynı çizgide yayın yapan Birgün gazetesi ise depresyon ilacında bile satış rekoru kırıldığını iddia etti.
Gazete haberine, 'Antidepresan rekoru kırıldı' başlığını kullanırken, 2022 yılında 61 milyon 870 bin kutu ilaç satıldığını yazdı.