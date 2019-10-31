Solcu Evrensel’den İmam-Hatip düşmanlığı

Hasan Türkmen Ankara

Mehmet Emin Yurdakul İlkokulu’nda sığınmacı muamelesi gören İmam Hatipli öğrencilere, okuldaki diğer öğrencilerin aileleri düşman gibi bakarken, solcu Evrensel Gazetesi, yaptığı haberle İmam Hatipli öğrencileri okulu işgal etmiş gibi gösterdi.

Konuya ilişkin Akit’e konuşan veli M.K, “Çocuklarımızın Mehmet Emin Yurdakul İlkokulu’nda sığınmacı gibi eğitim görmesine rağmen, diğer çocukların aileleri de çocuklarımıza düşman gibi bakıyorlar. Geçen gün bir sorun oldu okulda. Evrensel okula gelince diğer çocukların aileleri de alkışlamaya başladı. Bizim çocuklarımız onların düşmanıymış gibi davranıyorlar. Özellikle Evrensel Gazetesi ‘Geldiler, gitmiyorlar’ gibi haberler yaptı. 28 Şubat’ta nasıl düşmanlık yaptılarsa, şimdi de yapmaya başladılar. İmam Hatip düşmanlıkları bitmiyor. Allah korusun bunların zihniyeti, bunların desteklediği zihniyet bir gün başa gelse ne yapacağız? Bu kadar özgürken bunları yapanlar, başa gelse İmam Hatip okullarını yasaklar” dedi.

Veli H.T. ise diğer ailelerin çocuklarını İmam Hatip öğrencilerine karşı kışkırttığını ifade ederek, “Mehmet Emin Yurdakul İlköğretim Okulu öğrencilerinin aileleri, İmam Hatipli çocuklarımıza karşı kendi çocuklarını dolduruyorlar. Ertesi gün çocuklar gelip bizim çocuklara, ‘Sizi burada istemiyoruz, buradan gidin’ diyorlar. Çocuklarımız da doğal olarak bu durumdan etkileniyorlar. Eski okulumuzu istedik, başka öğrencilere verdiler. Boş kalan bloğu istedik, onu da vermediler. Çocuklarımızı oradan oraya savuruyorlar” şeklinde konuştu.