Solan çiçekler için evinizde doğal gübre yapımı
Çiçekler bakımsızlıktan veya vitaminsizlikten dolayı boyunlarını büküp solabilir. İşte solan çiçeklerinizi canlandırmak için evinizde doğal gübre yapımı.
Solan Çiçekler İçin Evinizde Doğal Gübre Yapımı
İhtiyacımız olan malzemeler;
Muz kabuğu
Yumurta kabuğu
Kahve telvesi
Gübre Yapılışı
Muz kabuğu, yumurta kabuğu ve kahve telvesini bir blendere koyalım ardından bu su ilave edelim 3 malzemeyi hep birlikte blenderde karıştıralım.
Elde ettiğimiz karışım ile doğal gübre yapmış olduk. Ardından yapmış olduğumuz gübreyi menekşe gibi çiçeklerde uygulayabilirsiniz.