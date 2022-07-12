Solan bitkilerinizi yeniden canlandıracak 3 malzemeli tarçınlı karışım

Yeri geliyor kökünü, yapraklarını minik minik böcekler sarıyor, yeri geliyor yeterince su ya da gün ışığı bulamadığı için boynunu büküp kalıyor. İşte bu durumlara engel olmak, onların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak için yapabileceğimiz çok şey var aslında. Tarçın kullanmak da tam olarak onlardan biri.

Bitkilerinizin yaprakları güçsüz düşüp çürümeye başladıysa tarçın imdadınıza yetişebilir

Bitkilerin yaprakları susuz kalmadan tutun da gün ışığını yeterince alamamaya kadar çeşitli sebeplerle kısa zaman içinde boynunu bükebiliyor ve hatta çürümeye başlayabiliyor. Eğer bitkinizi yeterince suladığınızdan eminseniz ve evinizde onun yetişme şartlarına uygun bir ortamı azami ölçüde sağladığınızı düşünüyorsanız ve yine de yapraklarında bir solma, çürüme sorunu söz konusu oluyorsa tarçın desteğe gelmeye hazır.

Bunun için tek yapmanız gerekense toz tarçını alıp yapraklardaki hasarlı kısımlara dökmek. Çünkü tarçın hem antiseptik hem de antiparazitik etkiler gösteriyor, bu iki özellik de bitkilerde meydana gelebilecek hastalık kaynaklı çürümelerin önüne geçiyor.

Yeni bir bitki dikecekseniz onu daha ilk aşamada tarçınla tanıştırarak büyüme sürecini hızlandırabilirsiniz

Eğer yeni bir bitki dikecekseniz ve bir an önce büyüyüp serpilmesini istiyorsanız ekeceğiniz bitki fidesinin köklerini, içine toz tarçın koyduğunuz bir kapta kısa bir süre, kökler zarar görmeyecek şekilde bekletebilir, tarçına bulanan kökleri güzelce toprağa yerleştirebilirsiniz.

Kalsiyum, magnezyum ve demir gibi birçok mineral bakımından zengin olan tarçın, bitki köklerinin de daha çok beslenip büyümesini sağlayacaktır. Ancak bu uygulama, tohum olarak ekeceğiniz bitkilerde geçerli olmayacak, yalnızca fide halinde alıp dikeceğiniz bitkilerde etkili olacaktır, baştan söyleyelim.

Bitkileri böceklerden korumak için saksıların dibine toz tarçın dökebilirsiniz

Böcekler ve karıncalar tarçın kokusundan hoşlanmaz ve genel olarak bu kokuyu aldıkları bölgelere gitmezler. Bu nedenle, bitkilerinizi karıncalar ya da minik böcekler sarıyorsa saksının dibine toz tarçın serpiştirerek onları uzaklaştırabilir hatta yalnızca çubuk tarçın koyarak da aynı etkiyi yakalayabilirsiniz.

Ancak çubuk tarçınları ya da çok miktardaki toz tarçını bunun için kullanmak istemezseniz şu yöntemi de deneyebilirsiniz: Bir sprey şişesinin içine 1 su bardağı kadar su koyun, üzerine 1 çay kaşığı toz tarçın ve 10 damla tarçın yağı ilave edin ve güzelce karıştırın. Ardından bu karışımı saksının dibine, toprağın üzerine gelecek şekilde püskürtün. Tarçın kokusu her yere yayıldığında böcek ve karıncaların bir daha bitkinize uğramadığını göreceksiniz.

Yetiştirdiğiniz bitkilerde mantar sorunu oluştuysa yine tarçından destek alabilirsiniz

Tarçının antiseptik, antiparazitik özellikler gösterdiğini artık biliyorsunuz. Mantar gibi bitkiler üzerinde oldukça olumsuz sonuçlar yaratabilen bir hastalıkla mücadelede de tarçın desteğe gelmekten geri durmuyor. Bitkinin toprağına dökeceğiniz bir miktar tarçınla bu soruna çözüm bulmanız mümkün oluyor.

Ancak bu uygulamanın etkili olması için bitkinin dışsal sebepler nedeniyle mantar sorunu yaşıyor olması gerekiyor. Eğer sebebini bilmediğiniz bir durum söz konusuysa, mantar topraktan bulaşmadıysa ve içsel bir nedenle oluştuysa tarçın yeterli bir çözüm yolu olmayabilir, bizden söylemesi.

O zaman bitkileri hastalıklardan koruyacak ve kurtaracak bir karışım yapalım: 3 malzemeli bitki bakım kürü

Eğer bitkilerinize topraktan ya da diğer bitkilerden çeşitli hastalıklar bulaştıysa, yaprakları yenmiş gibi bir görüntü oluştuysa ya da çürümeye başladıysa, kısacası bitkiniz olması gerektiği gibi sağlıklı gözükmüyorsa bu karışımı denemenizde fayda var.

Malzemeler:

2 su bardağı temiz su (400-500 ml.)

1 yemek kaşığı tarçın

2 adet aspirin

Yapılışı:

Aspirinleri toz haline getirerek işe koyulun. Tamamen toz haline gelen aspirinleri ve tarçını güzelce karıştırın. Ardından temiz bir sprey şişesi alın ve içine suyu aktarın. Suyun üzerine tarçın-aspirin karışımını ilave edip güzelce karıştırın ve karışımı bu şekilde en az 12 saat bekletin. Bu sürenin sonunda sprey şişesini alıp bitkinin yaprağına ya da köklerine (hastalıklı alanların tümüne) bu karışımı güzelce püskürtün. Bu uygulamayı bitkinin durumuna göre günde ya da 2 günde bir, 1 kez olacak şekilde tekrarlayın. Bir süre sonra bitkinizin iyileşmeye ve yeniden canlanmaya başladığını göreceksiniz.