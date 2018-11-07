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Solakların ikiyüzlülüğü... Eda Küçükkaya ve Fatma B.’ye susuldu, Sıla günlerdir manşetlerde

Türkiye’nin kanayan yarası olan kadına şiddet gibi bir durumu bile şova döken solaklar, ikiyüzlülüklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Günlerdir şarkıcı Sıla üzerinden ekmek yiyen solak medya ve başta CHP olmak üzere sözde kadın hakları savunucuları, Muharrem İnce’nin, “Abazayım, gel!” diyerek taciz ettiği Fatma B.’ye ve CHP’li İsmail Küçükkaya’nın dövdüğü eşi Eda Küçükkaya’ya sessiz kaldı!..

07 Kasım 2018 Çarşamba 12:14
Solakların ikiyüzlülüğü... Eda Küçükkaya ve Fatma B.’ye susuldu, Sıla günlerdir manşetlerde

 yeniakit.com.tr 

Siyaset cahili CHP ve solak medya, kadına şiddet gibi ülkenin kanayan yarası olan bir durumu bile şova dökerek, şiddete maruz kalan kadınlar medyatik değilse susuyor, ünlüyse ortaya çıkıyor. CHP’nin en büyük savunucularından biri olan Fox sunucusu İsmail Küçükkaya’dan dayak yiyen Eda Küçükkaya ve Muharrem İnce’nin, “Abazayım gel” diyerek taciz ettiği Fatma B. ana muhalefet ve solak medya tarafından görmezden gelindi. Günlerdir manşetlerden düşmeyen şarkıcı Sıla ise, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından telefonla aranırken, günlerdir solak medyanın manşetlerinden düşmedi, iş her zamanki gibi şova döküldü.

İnce, “Abazayım” dedi, susuldu

CHP’nin eski Yalova Milletvekili ve 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geçtiğimiz senelerde kendisinden yardım isteyen Fatma B. isimli kadına, “Abazayım, gel!” diyerek mesaj atmış, daha sonra rüşvet teklif etmişti. Meclis’te kadına taciz dosyası olan tek milletvekili olma “başarısını” (!) gösteren İnce’yi, FETÖ’cü savcı Ferhat Sarıkaya kurtarmıştı. Sarıkaya, İnce’nin dosyasını alır almaz takipsizlik vermiş ve olayı örtmüştü.

İnce’nin taciz dosyasını FETÖ kapattı!

Muharrem İnce’den kadına taciz! ‘Abazayım gel’

Muharrem İnce 'Abazayım gel'! diyen ilk ve tek vekil

Gelmeye yüzü yok, davet bekliyor!.. "İnce, gece yarısı, 'Abazayım, geliyorum' diye mesaj atınca..."

CHP’li İsmail Küçükkaya karısını dövdü, çıt yok

CHP’nin medyadaki en büyük savunucularından biri olan Fox sunucusu İsmail Küçükkaya, eşi Eda Küçükkaya’yı dövmüş, “Şu anki konumum olmasa senin yüzünü gözünü dağıtırım” demişti. Sözde kadın haklarını savunan CHP bu skandala sessiz kalmış, solaklardan Eda Küçükkaya’yı savunan hiçbir açıklama gelmemişti. Akit’se Eda Küçükkaya’yı günlerce manşetten düşürmemiş, skandalı sürekli gündemde tutmaya çalışmıştı.

İsmail Küçükkaya 'eşini dövdü' iddiası

CHP'li kadınlardan çıt yok... İ. Küçükkaya eşini yumruklamış!

Yandaş olunca suç değil! "İsmail Küçükkaya dövebilir"

İ. Küçükkaya eşine bakın ne demiş: Şu anki konumum olmasa senin yüzünü gözünü dağıtırdım

Kemalistler isim vermeden İsmail Küçükkaya’yı eleştirdi!

Dayakçı İsmail Küçükkaya’nın eşinden şok suçlamalar

Sıla üzerinden ekmek yediler

Alkol aldığı zaman tanınmaz hale geldiği” bilinen Ahmet Kural’la nikahsız birliktelik yaşayan şarkıcı Sıla Gençoğlu, darp edildiği ortaya çıktıktan sonra manşetlerden düşürülmedi. Kadına şiddetin her türlüsüne karşı çıkılması gerekirken, solak tayfa ve CHP, sadece Sıla’yı haber yaptı, kendi mahallelerine sessiz kaldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sıla’yı aradığını bildirerek, kadına şiddet konusunda sözde duyarlı imajı çizdi, kendi mahallesinden biri suçlu olunca ağzını açmadı!..

Kılıçdaroğlu'nun kadına şiddeti meşrulaştıran sözleri yeniden gündemde

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 12:14
  1. Yalova
  2. Eda Küçükkaya
  3. Fatma B.
  4. muharrem İnce
  5. İsmail Küçükkaya
  6. Sıla
  7. Sıla Gençoğlu
  8. Sıla Gençoğlu'
  9. Ahmet Kural
  10. Kadına Şiddet
  11. Kemal Kılıçdaroğlu
  12. CHP
  13. sol medya
  14. solcu medya
  15. solaklar
  16. Ferhat Sarıkaya
  17. FETÖ'cü savcı
  18. 24 Haziran
  19. alkol
  20. dayak

YORUM YAZ

  • Hy-hyHy-hy19 dk önce
    Medya böyle şerefsiz işte....Kimi Fatmayı,kimi Edayı biraz okkalıysa Sılayı gündemde tutar.Hedef göstrir,hedef saptırır.
  • Şeref KazanŞeref Kazan25 dk önce
    Muharrem İnce nin abazalığını annesinden sormak gerek
  • Kocasolak Kocasolak 31 dk önce
    Sadece solakların iki yüzlülüğü değil AİLE bakanımızın iki BİN yüzlülüğü değil mi? Reis sen ne yapıyorsun Allah aşkına, Berat Albayrak ve Süleyman soylu hariç bütün bakanlar DÖKÜLÜYOR.
  • MLPMLP33 dk önce
    Solak medya nedir ya, haberlerinizde daha akilli ve kaliteli terimler kullanirsaniz okunulurluk seviyeniz yükselir
  • cccccc34 dk önce
    Chp laik düzenin kalması neden istemiyor çünkü fuhuş serbest. Chplilerde fuhuşu sever daha ne olsun şimdi laikim diyenler İslami bir düzen isterler mi hayır. Kaptan düşük donun bebeleri.
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