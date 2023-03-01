Solak yazardan büyük skandal! Bu nasıl bir rezilliktir böyle

Anarşistliğe ve anarşizme verdiği destekle bilinen solak Birgün gazetesinin yazarı Bülent Usta, iç savaş provası için kolları sıvadı.

Stadyumlarda bir kısım provokatör taraftarın attığı "Hükümet istifa" sloganlarının "iyileştirici bir etkisi" olduğunu savunan Usta, sözde yazısında "Depremlerin neden olduğu sosyal travmanın zamanla kendisini gösterecek etkisi de büyük olacak ve asıl etki zaman içerisinde ortaya çıkacak, şu an hâlâ şok hali devam ediyor. Travmayla ilgili teoriler açısından bakınca, örneğin stadyumlarda istifa sloganlarının atılmasının iyileştirici bir etkisi olduğu kesin" herzelerini yumurtladı.