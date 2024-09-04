Solak medyanın ‘satılık’ yalanı! Yine rezil oldular
Fondaş solak medya yine baltayı taşa vurdu. CHP yandaşı medyanın ‘Atatürk Orman Çiftliği’nde satılık arsa” iddiası İletişim Başkanlığı tarafından yalanladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, başta Sözcü ve Tele1 olmak üzere solak medyanın ortaya attığı ““Atatürk Orman Çiftliği içindeki Dışişleri Bakanlığı Ormanı arazisi ihaleye açıldı” iddiayı yalanladı.
İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bazı basın yayın organlarında yer alan, ‘Atatürk Orman Çiftliği içindeki Dışişleri Bakanlığı Ormanı arazisi ihaleye açıldı’ iddiası doğru değildir.
Bahse konu taşınmaz, Çankaya İlçesi / Karakusunlar Mahallesi’nde yer almakta ve Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi sınırları içinde bulunmamaktadır.
Söz konusu taşınmazın Dışişleri Bakanlığı tarafından orman olarak kullanılması yönünde bir tasarruf hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Taşınmaz tapuda arsa vasfıyla kayıtlıdır.
Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.”