Solak medyadan DEVA Partili Abdurrahim Aksoy üzerinden algı operasyonu

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DEVA Partili Abdurrahim Aksoy'un TBMM'de HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından yaptığı protestoyu, solak medya, eski AK Partili kimliğini öne çıkararak algı operasyonu yaptı.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ceza almasının ardından TBMM'de okunan Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle birlikte milletvekilliği düştü.

HDP'liler terör örgütünün sloganını attı

HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesinin ardından HDP sıraları Meclis'te terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin sloganı olan 'Berxwedan jiyane' (Yaşamak direnmektir) sloganını atarak propaganda yaptı.

CHP'den destek mesajı

HDP'ye ittifak ortaklı CHP'den de art arda destek mesajı yağdı. CHP'den ilk destek mesajını atan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kararın anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek terörist Gergerlioğlu'na destek verdi.

DEVA Partilli Aksoy TBMM'de slogan attı

CHP'nin yanı sıra DEVA Partisi'nden de HDP'ye destek geldi. TBMM'de grup başkenvekillerinin konuşmasını yaptığı sırada DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Abdurrahim Aksoy, kararı protesto ederek "Yaşasın özgürlükçü demokrasi. Yaşasın demokratik Türkiye. Kahrolsun otokrasi." sloganları attı.

Solak medyadan algı operasyonu

DEVA Partili Abdurrahim Aksoy'un HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na verdiği destekle ilgili solak medya algı operasyonu yaptı. Aksoy'un eski AK Partili kimliğini öne çıkararak veren Halk TV, T24, Gerçek Gündem, Duvar, Odatv gibi yandaş medya, "Eski AKP'li vekil Abdurrahim Aksoy'dan Gergerlioğlu protestosu" başlığını attı.

Öte yandan Aksoy, kendisine AK Parti üyesi olup olmadığına dair sorulan soruya AK Parti üyesi olmadığını, DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi olduğunu söyledi.

İşte solak medyanın algı operasyonu:



