Solak medya LGBT'ye karşı koyanları 'gerici' ilan etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Artİstanbul Feshane'de açtığı 'Ortadan Başlamak' adlı sergi bazı vatandaşlar tarafından LGBT propagandası yapıldığı gereçesiyle protesto edilince solak medya hakaretlere başvurdu.

Eyüpsultan'daki Artİstanbul Feshane önünde bir araya gelen grup adına basın açıklaması yapan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, sergideki eserlerin milli ve manevi değerlere hakaret içerdiğini iddia etti.

AA'nın aktardığına göre Mican, "Kültür sanat adı altında burada sergilenen şeyler kesinlikle sapkınlığı özendirmektedir ve bizim manevi dokumuzla milli kültürümüzle yakından uzaktan alakası yoktur, örtüşmemektir, çatışmaktadır" dedi.

Serginin kaldırılması için resmi kurumlara da müracaat ettiklerini anlatan Mican, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da buna müdahale etmesi gerektiğini ileri sürdü.

Aşağılamaya kalktılar

LGBT sevici solak medya protestocuları 'gerici' başlığını kullanarak aşağılamaya kalktı.

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