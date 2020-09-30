Solak mahallenin kokuşmuş yazarı Emin Çölaşan, Osmanlı'ya saldırdı!

Müslümanlara saldırmak için fırsat kollayan solak camianın kokuşmuş yazarı Emin Çölaşan, Sözcü gazetesindeki köşesinde kin ve nefret kusmaya devam ediyor.

Tarikat ve cemaatleri hedef tahtasına oturdan Çölaşan, Osmanlı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a saldırdı.

Yazısında 600 yıl 3 kıta, 7 iklime adalet adaletle hükmetmiş olan Osmanlı ile ilgili skandal ifadeler kullanan Çölaşan, laikçi tarihin zırvalıklarını sıralayarak Osmanlı’dan ‘hasta adam’ olarak bahsetti.

Çölaşan “Hasta adam Osmanlı son yıllarına kadar bir din devleti oldu ve batıp gitti. İmparatorluğu perde arkasından bile olsa yönetenlerin çoğu, özellikle eyaletlerde, illerde ve taşrada imamlar, tarikat şeyhleri ve onların müritleri idi. Devlet din kurallarına göre yönetilirdi.” diye yazdı.

Akılalmaz iftiraları sıraladı

1400 yıllık İslam tarihi boyunca Müslümanların yolunu aydınlatmış tarikat ve cemaatlerin din sömürüsü yaptığını iddia eden Çölaşan, akılalmaz iftiralar sıraladı.

Çölaşan şu hezeyanlarda bulundu;

“Her yerde tekkeler, zaviyeler, medreseler, şeyhler, tarikatlar ve onların müritleri vardı. Hemen hepsi halkın sırtından, din sömürüsüyle geçinirdi. Özellikle medrese öğrencileri, oralarda yatıp kalkanlar askere alınmazdı! Askerden kaçmak için en sağlam yöntem, kapağı ya medreselerden birine, ya da tarikatlara atmaktı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı

Yazısında Mustafa Kemal’i de cilalayan Çölaşan, günümüzdeki tarikatlere de iftira atarak ‘din ticareti’ yaptıklarını ileri sürdü. Çölaşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a saldırmaktan da geri durmadı.

Çölaşan şu zırvalıklarla yazısını bitirdi;

“Ancak gerek din ticareti ve gerekse din sömürüsü bir türlü bitmek bilmiyordu… Zira en büyük kazanç bu ikisinde idi! Piyasaya sahte şeyhler, düzmece tarikatlar ve müritler çıktı. Ancak daha da önemlisi, din ticareti ve din sömürüsü yoluyla oy devşiren siyasetçiler çıktı. Onlar bugün de aramızda, harıl harıl çalışıp kendi dünyalıklarını kurma peşinde.

Türkiye'nin dört bir yanında bunların üsleri, köyleri, çiftlikleri, ticarethaneleri, hastaneleri, okulları, üniversiteleri ve hatta gazeteleri, televizyon kanalları var.

(...)

Cumhurbaşkanı bile resmi açıklamalarını cami çıkışlarında yapıyorsa, ahalinin karşısına geçip başında takkesiyle Arapça dualar okuyorsa, artık ötesini siz düşünün!

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