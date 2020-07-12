Solak mahallede 'Ayasofya' kavgası! Ayşenur Arslan çıldırdı: Nefes alamıyorum

CHP yandaşı Birgün'de kalem oynatan Ayşenur Arslan, 'Adam kazanıyor' başlıklı yazısında, Ayasofya ile ilgili yaptığı açıklama nedeniyle CHP'li Muharrem İnce'ye tepki gösterdi.

“Adam kazandı' demişti, hatırlarsınız. Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı için yarıştığı Erdoğan’ın kazandığını, FOX TV programcısı İsmail Küçükkaya’ya attığı mesajla böyle ifade etmişti. Mesaj kıyamet kopartınca da 'Ben bunu özel olarak göndermiştim, gazetecilerle dost olurken daha dikkatli olmak gerekiyormuş, hata yaptım' demişti. Ayasofya’nın 'cami olarak ibadete açılması' kararını da benzer biçimde yorumladı. Ancak bu kez sosyal medyadan, yani kamuoyuna açık bir mesajla: 'Ayasofya Türkiye sınırları içindedir ve ibadete açılması kararı Türkiye’nin egemenlik hakkıdır. Buna Rusya, ABD, Yunanistan veya başka bir ülke, kuruluş karar veremez.'

"Muharrem İnce bir kez daha 'adam kazandı' dedi, artık söylenecek söz de yok"

İnce, bu mesajla yetinmedi. Halk TV’deki 'Taksim Meydanı' programında önce Özlem Gürses, Muharrem İnce’nin 'ilk namaz sırasında Ayasofya’da olabileceği' duyumunu paylaştı. Ardından Muharrem İnce canlı yayında İsmail Saymaz’ın buna dair sorusunu şöyle yanıtladı: 'O gün protokol olmaz ama özel bir gün olduğu için belki davet gerekebilir. Davet olursa icabet ederim." ifadelerini kullanan Arslan, muhalefet cephesinden konuyla ilgili mırıldanma bile duyulmamasına şu sözlerle sert çıktı:

"Değil mi ki, o muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bir kez daha 'adam kazandı' dedi. Artık söylenecek söz de yok."

Ayasofya kararına karşı çıkanların halkın duygularını incitmeme adına, renk vermemeye çalıştığını belirten Arslan, "Ya da İslam diye genelleştirilen Emevi ideolojisine / tarihine hâkim olmadığı için topa giremiyor." şeklinde skandal sözler sarf etti.

"Ve ADAM kazanmaya devam ediyor." diyen Arslan, "Söylemedi demeyin; Ayasofya’daki ilk namazda, Muharrem İnce başta, kimi CHP’lileri Erdoğan’la aynı safta göreceksiniz. Şaşırmayın." dedi.

Ayasofya hazımsızlığını içinde tutamayan Ayşenur Arslan, yazısını 'Nefes alamıyorum' diyerek sonlandırdı.