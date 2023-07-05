Solak isimden edepsizlik! O benzetmesi büyük tepki çekti

AK Parti alerjisi bütün hücrelerine işleyen solak Birgün'de yazan Kaan Sezyum, yine tıynetinin gereğini yerine getirdi. “Başımızdakiler, sürekli bir halüsinasyon içinde” herzelerini yumurtlayan Sezyum, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

“Toplumlar nasıl yönetiliyorsa o yöne evriliyor. Şu anda da maruz kaldığımız yönetme tekniği ise çok değişik bir şey. Başımızdakiler, baş tacımız, sürekli bir halüsinasyon içinde. Olmayan şeyleri oldu diye görüyor, olmayanların da olmasına gerek yok diye bakıyor. Sanki sürekli “Bakın şimdi bi şey deneyeceğim” diyen, bilimden, ilimden habersiz, bilgisizliğin huzur verici ve bilinmez kararlılığı içinde bizleri bir yerlere götürüyor… Kılavuzumuz keşke karga olsa, en azından binlerce yıllık evrimlerinin getirdiği bir alt bilinç var kargalarda. Bizde ise karga kadar bile ortak bir akıl yok maalesef.”



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