‘Sol’a kuyruk olanı millet affetmez!

CHP’nin başını çektiği muhalif koronun “Tayyip Erdoğan’dan kurtulma” senaryolarının bir figüranı olarak gündeme gelen Abdullah Gül’ü uyaran siyasiler ve uzmanlar, Gül’ün şer güçlerinin oyununa gelmemesi gerektiğini ve sol zihniyetle yol yürüme yanlışına düşenlerin geçmişte millet nezdinde uğradıkları akıbete bugün de uğrayacaklarını söylediler.

GÜL, ERDOĞAN’LA EL SIKIŞMALI

Akit’e konuşan eski Refah Partisi MKYK Üyesi Ömer Vehbi Hatipoğlu, Abdullah Gül’ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la el sıkışarak dava arkadaşına meydanlarda yeniden destek vermesi gerektiğini söyledi. “24 Haziran’da Cumhurbaşkanı adayı olmak her vatandaşın hakkı olduğu gibi Sayın Abdullah Gül’ün de hakkıdır. Ancak AK Parti’nin kuruluşunda yer alan, AK Parti tarafından Dışışişleri Bakanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı gibi görevlere getirilmiş olan bir zatın kendisine teklif edilen adaylığın hangi maksada yönelik olduğunu değerlendirmek durumu vardır” diyen Ömer Vehbi Hatipoğlu, “Bizim gönlümüzden geçen temenni Sayın Gül’ün, Sayın Erdoğan’la el sıkışarak dava arkadaşına meydanlarda yeniden destek vermesidir. Bu davanın çilesini çekmiş herkesin gönlünden geçen doğru yol budur. Abdullah Gül’ün Müslüman dindar kamuoyu nezdindeki itibarını güçlendirerek devam ettirmesini temenni ediyorum. Ancak iki dava arkadaşını karşı karşıya getirme projesinin Sayın Gül’e çok şeyler kaybettireceğini düşünüyorum. Gül, böyle bir projenin parçası olamaz, olmamalıdır” ifadelerini kullandı.

MİLLET HER ŞEYİ İYİ GÖRÜYOR

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı, milletin kimin ne yaptığını, ne yapmadığını ve ne tarafa savrulduğunu iyi gördüğünü belirtti. Muhalefet kanadının kendi aralarında nasıl bir trafiğin olduğunu basına yansıdığı kadarıyla gördüklerini ifade eden Abdullah Başçı, “Karşımızdaki blokta düşünce uyuşmazlığı olduğu bariz. CHP, Abdullah Gül, İP, Meral Akşener’in bir araya gelmesi nasıl olur bunu önümüzdeki günlerde görebileceğiz. Kim aday olursa olsun, tercih halktadır. Halkımız kimin ne yaptığını, ne yapmadığını, nerelerden gelindiğini, nasıl mücadele verildiğini, kimin ne tarafa savrulduğunu milletimiz iyi görüyor. AK Parti olarak onların yapılarına göre şekil almıyoruz, onların ne yaptığından ziyade kendi çalışmalarımıza bakıyoruz, güçlü bir şekilde sonuca gitmek ve Türkiye’yi daha güçlü hale getirmek için emek sarfediyoruz. Hayırlısıyla 24 Haziran akşamı da tekrar bir zaferle çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızı devlet başkanı olarak başımızda göreceğiz“ dedi.

GÜL GÖNÜLDAŞLARINI KAYBEDER

Gazeteci-yazar Ercan Ezgin, Abdullah Gül’ün şer ittifakının adayı olmayacağını, böyle bir yanlışa düşmesi durumunda gönüldaşlarını kaybedeceğini ifade etti. Ercan Ezgin, “Önümüzdeki seçimler, tünelin sonundaki ışık mahiyetinde, tarihin yeniden yazılacağı riskli ve kritik bir seçimdir. Bütün etnik, mezhepsel, ideolojik, siyasi farklılıkları ve sorunları bir tarafa bırakıp bizim artık ‘Dava Türkiye’dir, Türkiye vatandır’ şiarıyla el ele vermemiz lazım. Şu anda ümmetin de ülkemizin de Erdoğan gibi bir lidere ihtiyacı var. Erdoğan’ın da yapacağı çok iş var. Tabii ki Abdullah Gül davaya çok büyük katkılar sunmuştur, AK Parti nezdinde kıymet verilen bir insandır ama bu kıymeti boşa çıkaracağını zannetmiyorum” dedi.

Ezgin, “Recep Tayyip Erdoğan, 2007’de cumhurbaşkanı olma imkan, yetenek ve halktan o yönde bir istek olmasına rağmen o makamı ‘kardeşim’ dediği Abdullah Gül’e teslim etmiştir. Gül’ün de günümüzde yeminli Erdoğan düşmanlarının tuzağına düşeceğine ihtimal vermiyorum. Gül, o şer ittifakının adayı olmayacaktır. Eğer Erdoğan’a karşı aday olursa kendi gönüldaşlarını kaybedecektir. ‘Abdullah Gül’ olmaktan ziyade yeminli Erdoğan düşmanları için piyon olarak, kullanılmaya müsait kişi olarak oy alacaktır. Gül’ün bu oyunlara asla gelmemesi lazım” diye konuştu.

Abdullah Gül’ün CHP’nin desteğiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a rakip olarak seçim sahnesinde boy göstermeye hazırlanması, 11 yıl önceki kritik cumhurbaşkanlığı oturumunda oluşan atmosferi akıllara getirdi. TBMM’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan tarafından AK Parti’nin adayı olarak sahneye çıkarılan Gül’e karşı 367 garabetinin sergilendiği oturumda DP’li Abdullah Ağar ve ANAP’lı Erkan Mumcu’ya, CHP yanlısı tutum sergilememeleri gerektiği yönünde uyarılarda bulunulmuştu. Tam 11 yıl önce bugün yani 27 Nisan 2007’de gazetemiz Akit, bu durumu tarihe geçen bir manşetle sayfalarına taşımıştı: “Sol’a kuyruk olanı halk siler”. Akit’in tam 11 yıl önce attığı manşet, bugüne de hitap ediyor...