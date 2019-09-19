Sol medyanın hedefi Nurettin Yıldız değil İslami hükümler

İlahiyatçı Nureddin Yıldız, İslam fıkhındaki bazı hükümlere ilişkin açıklamaları dolayısıyla medya tarafından linç kampanyasına maruz bırakıldı.

Yıldız, özellikle seküler-laik kesime yakın medya kuruluşlarının hedef gösteren yayınlarıyla ile bir kez daha eleştiri oklarının hedefi oldu.

Yıldız'ın eski paylaşımını servis ettiler

T24, Cumhuriyet, Sputnik, Sol Haber, Yurt Gazetesi, Medyanın Elli Tonu, Onedio, İnternet Haber, Dokuz8 Haber, Yol TV gibi haber kanalları ve sosyal medya hesapları, Nureddin Yıldız'ın açıkladığı İslami hükmü "ti'ye alarak", Yıldız'ı hedef gösterdi.

Nureddin Yıldız'ın daha önceden de benzeri hükümleri açıkladığını ifade eden kaynaklar, Yıldız'ın yaklaşık bir ay önceki açıklamasını servis etti.

Nureddin Yıldız'a yönelik linç kampanyasına, sosyal medya trolleri, tiyatrocular ve özellikle sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki bazı hesaplar da hedef göstererek katılım sağladı.

Yıldız hakkında "6 yaşında kızla evlenilebilir" dediği gibi aslı olmayan ifadeler paylaşarak hedef gösteren hesaplar, sosyal medyada linç kampanyasının yayılmasına aracılık etti.

Medyanın derdi başka

Nureddin Yıldız daha önce de birçok kere benzeri şekilde İslami hükümleri açıkladığı gerekçesiyle hedef alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yıldız'ın uzun süredir benzeri kesimlerin hedefinde olduğu biliniyordu.

Daha önce Nureddin Yıldız'a medyanın uyguladığı linç kampanyası sonrası birçok isim Yıldız'a destek vermiş, "Medyanın hedefinin Nureddin Yıldız değil İslami hükümler olduğunu" ifade etmişti.

Tarihçi Murat Bardakçı da, Yıldız'ın fetvaları ile ilgili bir yazı kaleme almış ve "Fetvalar, gelen sorulara dinî kurallar doğrultusunda verilen cevaplardır" diyerek, "Fetvadaki hükmü beğenip beğenmemek yahut benimseyip benimsemek size ait bir meseledir” diye yazmıştı.

İslam hukukunda uygulama nasıl?

İslam hukuk ekollerinden Hanefi fıkhına göre, Müslüman bir kadın beraberinde eşi yahut mahremi olan bir başka erkek bulunmaksızın, üç günlük veya daha fazla mesafeye yolculuk edemiyor. Bu mesafe 90 kilometre olarak kabul ediliyor.