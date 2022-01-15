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Gündem Sol medya yine gümledi! İşte Mahir Ünal ile 'açım' diyen vatandaşın diyaloğu
Gündem

Sol medya yine gümledi! İşte Mahir Ünal ile 'açım' diyen vatandaşın diyaloğu

AK Parti 24, 25, 26. Dönem Gaziantep Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ile 'açım' diyen vatandaşın diyaloğunun yer aldığı videoyu yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 16:33:00 -

Partisinin Adıyaman Genişletilmiş Danışma Kurulu toplantısına katılmak üzere şehre giden AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, konuşma yaptığı sırada bir kişi, “Vallahi açım ben” diye bağırdı.

Sol cenahlar, yaşanan olay üzerinden hükümete saldırmaya kalktı, bu sesin 'milletin sesi' olduğunu ileri sürdü.

Ardından ise AK Parti 24, 25, 26. Dönem Gaziantep Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, Mahir Ünal ile 'açım' diyen vatandaşın diyaloğunun yer aldığı videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Tayyar şu ifadeleri kullandı:

"Açız diye bağıran vatandaşla Mahir Ünal başkanın toplantı sonrası yüzleşmesi, siyaseten kıymetli. Dinleyince anlıyoruz, durumu o kadar kötü değil. Olsun, yine de ‘bi vesile canı yanmıştır’ deyip kucaklamak gerek. Gücenmek ona, gönül almak bize düşer."

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