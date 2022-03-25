Sol mahallede laiklik kavgası! Leman Sam, Kılıçdaroğlu'nun takiyyesini anlayamadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesi adaylığı kesinleşince, mütedeyyin kesime de yaranabilmek için Müslümanlara şirin görünmeye çabalamaya başladı.

Dini söylemlerde bulunup vatan - millet edebiyatı yapan Kılıçdaroğlu, yaptığı takiyye ile mütedeyyinleri kendi safına çekemediği gibi kendi mahallesini de küstürmeye başladı.

Kılıçdaroğlu'nun samimiyetsiz tavırlarının bir takiyyeden ibaret olduğunu anlayamayan Leman Sam, CHP liderini eleştirdi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Leman Sam, "Sn Kılıçdaroğlu “kırmızı çizgimiz bayrak ve vatan” dedi. Herkesin bir kırmızı çizgisi vardır elbette ancak iddiası olan böyle bir partinin laiklik konusunda ısrar etmemesi düşündürücü. Laiklik yoksa diğer kırmızı çizgiler solar, üzücü ve umut kırıcı" dedi.

Leman Sam'ın laikliği bayrak ve vatandan öne koyması da sol zihniyetin geldiği içler acısı durumu gözler önüne serdi.