Sol faşizmin kalesi BirGün fena duvara tosladı! ‘Silahlı eğitim kampı’ dedikleri bakın ne çıktı
Sol faşizmin kalesi BirGün gazetesinin, “Ülkü Ocakları Kampında silahlı eğitim” diye yayınladığı görüntüler, Ülkü Ocakları Ümraniye teşkilatının 9 Haziran’da yaptığı paintball etkinliğine ait çıktı.
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AK Parti aleyhtarlığı uğruna terör örgütü PKK’nın sözcülüğünü yapacak kadar alçalan, Türkiye’nin sivilleri öldürdüğü yalanını savunacak kadar mide bulandırıcı haberlere imza atan BirGün, yine baltayı fena taşa vurdu. Gayri milli unsurların en büyük savunucusu olan ve sol örgütlerin medyadaki hamisi olmaya soyunan BirGün, Ülkü Ocakları’nı hedef aldığı yalan haberle iyice alay konusu haline geldi.
“Silahlı eğitim” iddiası
BirGün’de İsmail Arı imzalı haberde, Ülkü Ocakları Sakarya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz kampında, Ülkü Ocakları mensuplarına silah dağıtıldığı ve atış eğitimi yapıldığı ileri sürüldü.
Paintball etkinliği çıktı
Yalan haberde çığır açan BirGün’ün ahlaksız iftirası elinde patladı. Söz konusu etkinliğin, Ülkü Ocakları’nın paintball eğlencesinden ibaret olduğu anlaşıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Haberi sildi
Medya sektöründe “tekzip kralı” olarak tanınan solcu BirGün, söz konusu haberini silmek zorunda kaldı.