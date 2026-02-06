  • İSTANBUL
Ekonomi ŞOK'ta Ramazan öncesi fırsat! 100 üründe indirim kampanyası
Ekonomi

ŞOK’ta Ramazan öncesi fırsat! 100 üründe indirim kampanyası

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
ŞOK’ta Ramazan öncesi fırsat! 100 üründe indirim kampanyası

ŞOK Marketler, Ramazan ayı yaklaşırken hane bütçelerine destek olmak amacıyla şubat ayı boyunca 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen yılın fiyatlarıyla vatandaşlara sunuyor.

ŞOK Marketler, Ramazan ayına sayılı günler kala hanelerin bütçesine destek olmak amacıyla şubat ayı boyunca 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen senenin fiyatlarıyla müşterilerine sunuyor.

ŞOK Marketler, yıl boyunca sürdürdüğü uygun fiyat politikası doğrultusunda müşterilerinin temel ihtiyaç ürünlerine erişimini kolaylaştıran kampanyalarına devam ediyor. Şubat ayı süresince 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen senenin şubat fiyatlarıyla raflara taşıyan ŞOK Marketler, müşterilerinin özellikle Ramazan ayı öncesinde artan temel ihtiyaç harcamalarını hafifletmeyi hedefliyor. Kampanya kapsamında bakliyat, zeytin, peynir, baharat ve kuru yemiş gibi gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik ve hijyen ürünleri yer alıyor. Kampanyaya dahil olan ürünler www.sokmarket.com.tr adresinden incelenebiliyor.

 

"Ramazan ayı öncesi temel ihtiyaç harcamalarını kolaylaştırmak istiyoruz"

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel kampanyaya ilişkin, "Yılın her döneminde kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerimizle müşterilerimizin bütçesine destek olmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. 2025 yılında Mart ve Kasım aylarında iki kez düzenlediğimiz ‘Geçen Senenin Fiyatları’ kampanyasını bu yıl şubat ayında yeniden hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Şubat ayı boyunca 100 temel ürünü, geçen senenin şubat fiyatlarıyla müşterilerimize sunarak Ramazan bereketini hanelere taşımayı ve temel ihtiyaç harcamalarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Yılın her döneminde olduğu gibi bu özel dönemde de ülkemizin ve hanelerin ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

