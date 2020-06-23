Sokotra Valisi Mahrus: Suudi Arabistan, Güney Geçiş Konseyi'nin kenti ele geçirmesine izin verdi

Sokotra Valisi Remzi Mahrus, ülkede Husilere karşı meşru hükümeti desteklemek için kurulan Arap koalisyonunun öncülüğünü yapan Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) Sokotra'yı ele geçirmesine izin vermekle suçladı.

İstanbul'dan yayın yapan Yemen uydu kanalı "El-Mehriyye"ye açıklamada bulunan Mahrus, "Suudi Arabistan güçlerinden, gerginliğin tırmandırılmaması konusunda teminat almıştık. Ancak Suudi Arabistan geri adım attı ve GGK milislerinin Sokotra'da kontrolü sağlamasına izin verdi." dedi.

Sokotra'nın, koalisyon güçlerinin, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye yönelik baskı aracı haline geldiğini kaydeden Mahrus, kentin yeniden meşru hükümetin kontrolüne gireceğini savundu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki dün yaptığı yazılı açıklamada, Yemen hükümeti ile GGK'nin, ateşkes çağrılarına olumlu karşılık verdiğini ve taraflar arasında Suudi Arabistan'da bir toplantı düzenlenmesine karar verildiğini belirtmişti.

Sokotra Adası'ndaki gelişmeler

Yemen'de, BAE destekli GGK'ye bağlı silahlı unsurlar, 19 Haziran'da hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.

Yemen hükümeti ise GGK güçlerinin, Sokotra'da darbe gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

BAE'nin desteklediği GGK, ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılması için Yemen hükümetine karşı silahlı isyan başlatmış ve 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmişti.

Sokotra, son dönemde BAE'nin desteklediği silahlı oluşumların, önemli tesisleri kontrol etme girişimlerine sahne oluyor.

BAE'nin, Yemen hükümetine bağlı güçlere "paralel" oluşumları silahlandırmak ve eğitmek için büyük harcamalar yaptığı ifade ediliyor.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra, sahip olduğu biyolojik önem ve çeşitlilik sebebiyle 2017'de UNESCO tarafından "uluslararası deniz bölgeleri" listesine alınmıştı.

Riyad Anlaşması

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.