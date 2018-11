Sokması ürkmesinden

Arı sokması olayları bahar ve yazla birlikte artıyor. Fakat, arının sizi sebepsiz yere sokması söz konusu değildir. Arı soktuğu zaman kendisinin öleceğini bilir. Sokması kendisini savunma çabasıdır. Ya çevrenizde birileri bir veya birkaç arıyı kovalamış veya öldürmüştür. Veya siz arıları etrafınızdan uzaklaştırmak için onları ürkütecek hareketler yapmışsınızdır. Hayvan savunmaya geçer.

SALDIRAN SİZ OLMAYIN

Üstelik arı kendini değil, kolonisini, kovan arkadaşlarını savunmak için kendisini feda eder. Çünki arılarda bireysellik yoktur. Üstelik siz bir arıyı öldürdüğünüzde, bunun haberi diğerlerine ulaşır. Mimlenirsiniz! Siz ve çevrenizdekiler hedef haline gelirsiniz.

En iyisi hayvanı görmezden gelmek, korkmamak ve ona karşı harekette bulunmamaktır. Gelir, konar, nafakasını arar, bulursa bir iki gıdım alır, uçar gider.. Tabii bu arada sevdiği bir şey bulmuşsa bundan diğerleri de haberdar olup gelirler..

AMAN DİLİNİZİ SOKMASIN!

O zaman yapacağınız şey onların sevdiği şey neyse onun üzerini kapamaktır.

Ayrıca mesela ekmek arası şeyler yemekteysiniz; her lokma için ekmeği ısırdığında dikkatli olmalı, üzerinde arasında arı olmadığını görmelisiniz. Arının dilinizi sokması en tehlikelisidir. Dil şişer nefes alamaz, hastaneye acele yetiştirilmezseniz, boğulur ma'azallah ölürsünüz!

Gelelim arı sokması üzerine yapacaklarınıza..

Arı soktuğunda şayet iğneyi görebiliyorsanız çıkarmanızda yarar var. Bulamadıysanız dert etmeyin, bir baş soğanı kesin ve tam soktuğu yerin üzerine sarın. Beş on dakika içinde hem ağrıyı alacak hem de şişlik oluşmasını engelleyecektir.

Ayrıca lavanta yağı arının zehrini yok etmede oldukça etkilidir.

Karbonat ve suyu karıştırıp elde ettiğiniz macunu da arının soktuğu bölgeye sürmek bir başka yöntem olabilir.

Birkaç dal maydanozu kıyın ve sulu haliyle sokulan yerin üstüne uygulayın. Faydasını görenler var.

Sokmasına çareyi de kendisi sunuyor

Arı sokmasına arının yaptığı balın iyi gelmesi sizce de garip değil mi? Ancak bal neredeyse her türlü sağlık sorununda bir numaralı yardımcımız. Balı arının soktuğu bölgeye sürün. İşe yaradığını göreceksiniz.

Sarmısak yöntemi de özellikle ağrının geçmesini sağlar. Bir diş sarmısağı ezin ve arının soktuğu yere sürün.

Onlar üzerine düşünmek farzdır

"Rabbin bal arısına vahyetti: Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin.

Sonra meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü-uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar, onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır." (Nahl Sûresi / 68, 69 )

Kur'an'da adıyla sûre bulunan bu mübarek hayvan üzerinde düşünmek elbette anladınız; insanlığa farzdır.

Arılar konusunda en önde gelen uzmanlardan olan, Zoolog Karl von Frisch (The Dance Language and Orientation of Bees (Arıların Dans Lisanları ve Yön Bulmaları) adlı 350 sayfalık kitabını sadece arılardaki haberleşme konusuna ayırmıştır.

Adeta bütün hayatını arılarla ilgili yaptığı çalışmalara adamış olan Karl von Frisch, arılar konusundaki bu araştırmaları ile Nobel Ödülü almış bir bilim adamıdır.

Onun tesbitlerine göre arılar kovandan 15 metre kadar uzaklıktaki besin kaynakları için daire dansını kullanırken, 25-100 metre arasındaki besin kaynakları için de bir geçiş dansı olan sallanma dansını kullanırlar. Neden dans?

Çünki arılar sağırdır..

Biz dans diyoruz ama onlar kovanlarına girip, arkadaşlarının arasında kendilerince bazı hareketler yapıyorlar.

Balarıları yuvadan 100 metreden daha uzak kaynaklar için kaynağın uzaklığını, yönünü ve niteliğini bildiren kuyruk dansı ile iletişim kurarlar.

Bu hareket aynı zamanda "8 rakamı dansı" olarak da adlandırılır.