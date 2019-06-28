Sökeli pehlivanlara Başkan Tuncel’den destek

Sökeli eski Başpehlivan Mehmet Keçe Atak’ın oğulları Serkan ve Mehmet Berk Atak da babalarının yolunda ilerliyor. İki genç güreşçi 30 Haziran’da Isparta’da, 5-6-7 Temmuz’da ise Kırkpınar’da er meydanına çıkacak.

Söke’nin güreşçilerine Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel destek verirken, güreşçiler meydanlarda Söke Belediyesi ismini taşıyacak. Başkan Tuncel güreşçiler Serkan ve Mehmet Berk Atak’a adlarının işlemesinin yer aldığı kispetleri hediye etti.

Babaları Mehmet Keçe Atak ile birlikle Başkan Tuncel’i ziyaret eden genç güreşçiler Serkan ve Mehmet Berk Atak’a başarılar dileyen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Söke Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanındayız. Yağlı Güreşlerde ilçemizi ve Söke Belediyesi’ni temsil edecek pehlivan kardeşlere başarılar diliyorum” diye konuştu.

Güreşçiler Başkan Tuncel kendilerine gösterdiği yakınlık ve destekten dolayı mutlu olduklarını belirterek; “Söke’mize başarılarla dönmek istiyoruz” dediler.