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Aktüel

Söke’deki yangın Milli Park’a sıçramadan söndürüldü

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Söke Akçakonak’ta çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 15:42:30 -
Söke’deki yangın Milli Park’a sıçramadan söndürüldü

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Söke Akçakonak’ta çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri bugün öğle saatlerinde çıkan yangına kısa sürede müdahale ederken yoğun rüzgar sebebiyle yangının Dilek Yarımadası Milli Parkı’na sıçramaması için yoğun bir çalışma yürütüldü. Yangın, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin üstün gayretiyle Dilek Yarımadası Milli Parkı’na sıçramadan kontrol altına alındı.


Yangının kontrol altına alınması için Aydın genelinden itfaiye ekiplerinin yangın bölgesine intikal ettiğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi bürokratlarından ve itfaiye yetkililerinden sürekli bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin Park ve Bahçeler Dairesi ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi başkanlıklarının arazözleri dahil çok sayıda araç ve ekiple yangına müdahale edildiğini ifade eden Başkan Çerçioğlu, yangını bir facia yaşanmadan kontrol altına aldıklarını belirtti.


Yangın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alınırken itfaiye ekipleri bir taraftan soğutma çalışmalarını sürdürürken bir taraftan da yangının çıkış sebebini de araştırıyor.

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