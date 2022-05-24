Şoke eden istatistik! İngiltere koronavirüs aşısına bağlı ölüm sayılarını açıkladı
Koronavirüse karşı geliştirilen aşıların güvenliği tartışma konusu olmayı sürdürürken, İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi dikkat çeken veriler paylaştı.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), koronavirüs aşısına bağlı ölüm sayılarını açıkladı.
ONS'nin grafikle paylaştığı bilgiye göre; ülkede 200 bini aşkın kişi koronavirüs aşısı olduktan sonra hayatını kaybetti.
İngiltere'de koronavirüs aşısının 2021 yılı Ocak ayında kullanıma sunulmasından sonraki 28 gün içinde 69 bin 466 kişi öldü. Devam eden 60 gün içinde ise 178 bin 874 kişi hayatını kaybetti.
Öte yandan ONS'nin Mart ayından sonraki sürece ilişkin verileri önümüzdeki günlerde paylaşması bekleniyor.