  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Şoke eden istatistik! İngiltere koronavirüs aşısına bağlı ölüm sayılarını açıkladı
Sağlık

Şoke eden istatistik! İngiltere koronavirüs aşısına bağlı ölüm sayılarını açıkladı

Koronavirüse karşı geliştirilen aşıların güvenliği tartışma konusu olmayı sürdürürken, İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi dikkat çeken veriler paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 21:17:00 - 2022-05-24 21:22:05
Şoke eden istatistik! İngiltere koronavirüs aşısına bağlı ölüm sayılarını açıkladı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), koronavirüs aşısına bağlı ölüm sayılarını açıkladı.

ONS'nin grafikle paylaştığı bilgiye göre; ülkede 200 bini aşkın kişi koronavirüs aşısı olduktan sonra hayatını kaybetti.

İngiltere'de koronavirüs aşısının 2021 yılı Ocak ayında kullanıma sunulmasından sonraki 28 gün içinde 69 bin 466 kişi öldü. Devam eden 60 gün içinde ise 178 bin 874 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan ONS'nin Mart ayından sonraki sürece ilişkin verileri önümüzdeki günlerde paylaşması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay