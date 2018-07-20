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Şoke eden iğrençlik! 76 yaşındaki kadına...

Adana’da 76 yaşındaki bir kadının evine giren 20-25 yaşlarındaki bir sapık, yalnız yaşayan yaşlı kadına cinsel taciz girişiminde bulundu. Yaşlı kadının çığlıkları üzerine kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

20 Temmuz 2018 Cuma 11:46
Şoke eden iğrençlik! 76 yaşındaki kadına...

Adana’da 76 yaşındaki bir kadın, evine giren 20-25 yaşlarındaki bir sapığın cinsel taciz girişimine maruz kaldı. Yaşlı kadının çığlıkları üzerine korkarak kaçan sapık saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde yalnız yaşayan 76 yaşındaki M.F adlı kadın, akşam saatlerinde evinde sesler duyması üzerine kapı girişine bakmak için aşağı indi.

Burada tanımadığını bir şahısla karşılaşan yaşlı kadın, gence evinde ne aradığını sordu. Şüpheli genç, buzdolabı tamiri için geldiğini söylemesi üzerine M.F böyle bir talepte bulunmadığı söyledi.

Şüpheli genç, yaşlı kadına cinsel taciz girişiminde bulundu. Yaşlı kadına cinsel taciz girişiminde bulunup darp eden genç, kadının bağırması üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 11:46
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