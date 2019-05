Şoke eden iddia: Latin Amerika'da yeni bir Suriye doğuyor

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

Maduro yönetiminin ABD destekli darbe girişimini bastırmasının ardından Venezuela’da Guiado’nun başını çektiği muhalefet yarın yeniden sokaklara inmeye hazırlanıyor. Peki, gerçekte Venezuela’da neler oluyor? Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.Bilal Sambur, Venezuela’da yaşananları yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi.

Son yıllarda yaşanan ekonomik kriz nedeniyle protesto ve sokak olaylarına sahne olan Venezuela, dünyanın petrol rezervi açısından 1. sırada olmasına rağmen başı bir türlü sıkıntıdan kurtulamadı. 32 milyon nüfuslu Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın ABD ile ilişkileri Hugo Chavez ve Nicolas Maduro dönemlerinde gergin seyretmesinin ülkede süreci bu noktaya getirdiğine dikkat çeken Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Sambur, “Venezuela’da toplum sefalet içinde yaşıyor. Darbe yoluyla Maduro’nun devrilmesi kolay değil. Maduro’nun darbe ile devrilmesi, ülkeye barış ve huzur getirmeyecek.” dedi.

Venezuela, her açıdan darmadağınık yıkılmış bir ülke durumunda

“Venezuela, dünyada ekonomik ve siyasal açılardan başarısız olmuş devlet kategorisi içinde en başta gelenidir. Milyonu aşan enflasyon rakamlarıyla, yedi çocuktan birinin açlıktan öldüğü, üç kişinin birinin terk ettiği Venezuela, her açıdan darmadağınık yıkılmış bir ülke durumundadır.” diyen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Sambur, şunları söyledi:

Ülkenin normalleşeceğine veya düzeleceğine dair bir işaret bulunmuyor!

“Şiddetin, yolsuzlukların ve suçların arttığı Venezuela’da insanlar kendilerini güvende hissetmemektedirler. Ülkenin her tarafında silahlı sokak çeteleri oluşmuştur. Herkesin başına her şeyin gelebildiği Venezuela’da halk, güvensiz ve korku içinde yaşamaktadır. Venezuela’da her şeyin kötü olduğu mevcut durumda, işlerin kısmen normalleşeceğine veya düzeleceğine dair bir işaret bulunmamaktadır.”

Venezuela’da iktidar için çatışma ve savaş yaşanıyor

“Bütün göstergeler Venezuela’nın kendisiyle beraber bütün dünyayı da kaosa, istikrarsızlığa ve çatışmaya götürdüğünü göstermektedir. Venezuela sorunu, dünya da büyük bir çatışma bölgesinin daha doğduğunu haber vermektedir. Ekonomik, sosyal ve siyasal açılardan iflas etmiş Venezuela’da iktidar için büyük bir mücadele, çatışma ve savaş yaşanmaktadır.”

Maduro hükümetinin gitmesi konusunda anlaşmışlar

“Meclis Başkanı Guaido’nun geçici devlet başkanı olarak ilan edilmesi, Venezuela’daki kriz ve çatışma halinin kontrol edilmez bir şekilde gelişmesine neden olmuştur. Amerika, muhalefet ve Guadio hükümeti, bedeli ne olursa olsun Maduro hükümetinin gitmesi konusunda anlaşmışlardır.”

Rusya ve Çin’in Venezuela desteği…

“Dünyada elli devlet, Guaido’yu meşru devlet başkanı olarak tanımaktadır. Devlet Başkanı Maduro, Guaido liderliğindeki sosyal ve siyasal muhalefeti ortadan kaldırmak için her türlü yola başvurmaktadır. Chavezist diktatörlük olarak niteleyebileceğimiz Maduro yönetimi, Rusya ve Çin tarafından desteklenmektedir. Geçici devlet başkanı olarak Guaido hükümetini ABD, Avrupa ve Latin Amerika ülkeleri desteklemektedir. Guaido ve muhalefet blogu, Maduro yönetimine karşı ordu ve halkı direnmeye ve Maduro’yo devirmek için harekete geçirmeye çalışmaktadırlar.”

Venezuela, geri dönülmez bir noktaya doğru ilerliyor!

“Son darbe süreciyle beraber Guaido liderliğinde muhalefet, başkent Caracas olmak üzere ülkenin her yerinde büyük protesto gösterileri yapılmaktadır. Ordunun Maduro yanlıları ve karşıtları şeklinde bölündüğünü söyleyebiliriz. Protestolar sürdükçe orduda önemli askerlerin, saf değiştireceği söylenmektedir. Venezuela, artık geri dönülmez bir noktaya doğru ilerlemektedir.”

Latin Amerika’da yeni bir Suriye mi doğuyor?

Amerika, askeri müdahale dahil Maduro’nun devrilmesi dahil her türlü yolun deneneceğini ve imkanın kullanılacağını ilan etmiştir. Rusya, askeri birlikleriyle Venezuela’nın birçok yerine yerleşmiş durumdadır. Venezuela’nın Amerika ve Rusya arasında askeri bir güç alanına dönüşmüş olması, Latin Amerika’da yeni bir Suriye’nin doğması anlamına gelmektedir.

Rusya’nın Venezuela stratejisi…

“Rusya, Venezuela üzerinden Latin Amerka’ya tamamen yerleşme ve Amerika coğrafyasında etkili olmaya çalışmaktadır. Rusya için, Suriye’nn Ortadoğu’da taşıdığı önem ne ise, Venezulela’da Latin Amerika’da aynı öneme sahiptir. Maduro yönetimini şu anda ayakta tutan en önemli güç, Rusya’dır. Maduro yönetimi, Rusya ve Çin’in desteğini almasına rağmen, toplumdan istediği desteği alamamaktadır.”

Toplumun büyük bölümü sefalet içinde yaşıyor

“Maduro yönetiminin toplum içindeki desteği yüzde yirmilerin altına düşmüş bulunmaktadır. Venezuela’ya uygulanan ambargolar ve baskılar, ülkenin petrol gibi kaynaklarını satamamasına neden olmuş, toplumun büyük bölümü açlık, işsizlik ve sefalet içinde yaşamaktadır.”

Madura, iktidarını kendisine bağlı silahlı yapılara borçlu

“Ekonominin yönetilemediği ve yolsuzlukların zirve yaptığı Venezuela’da halkın büyük bölümü, yaşadığı ekonomik sefaletin nedeni olarak Maduro yönetimini görmektedir. Mevcut kaos durumunda halkın Maduro yönetimin yanında yer alacağına dair güçlü gelişmeler yaşanmış değildir. Venezuela’da hiçbir devlet kurumu işlememektedir. Bütün kamu görevlilerinin, yolsuzluğu bir spor haline getirdikleri söylenmektedir. Maduro, iktidarını orduya ve kendisine bağlı olarak oluşturduğu silahlı yapılara borçludur.”

Ordu ve silahlı gruplar…

“Uyuşturucu ve petrol ticaretini bizzat askerler ve mafyatik milis yapılar yapmaktadır. Ordu ve silahlı yapılar, Venezuela’da mafyatik suç örgütleri olarak faaliyet göstermektedirler. Ordu içindeki ve dışındaki silahlı gruplar, kendilerine tanınan ekonomik ayrıcalıkları korumak için Maduro hükümetini desteklemekte ve onu ayakta tutmaya çalışmaktadırlar. Ordu ve silahlı gruplar, Maduro’nun toplumsal muhalefete karşı kullandığı en önemli baskı aracı durumundadır.”

Darbe yoluyla Maduro’nun devrilmesi kolay değil!



“Ordunun ve silahlı yapıların desteğinden dolayı Maduro yönetiminin, toplumsal muhalefetin protestoları ve seçim yoluyla devirmek mümkün değildir. Guaido liderliğindeki muhalefet blogu, Maduro yönetimini devirmek için Amerika’nın liderliğinde yapılacak bir müdahaleyi şart ve gerekli görmektedirler. Dış destekli darbe yoluyla Maduro’nun devrilmesi sanıldığı kadar kolay değildir. Rusya, Maduro’ya sadık ordu içindeki askerlere ve diğer silahlı gruplara, her türlü askeri ve lojistik yardımı yapmaktadır. Maduro’ya karşı gerçekleştirilen darbe girişimi, ülkede şiddeti ve çatışmayı derinleştirecektir.”

Maduro’nun darbe ile devrilmesi, ülkeye barış ve huzur getirmeyecek!

“Venezuela, şu anda Suriyeleşme sürecinin içindedir. Venezuela, vekalet savaşlarının yapılacağı yeni bir alandır. Venezulela’da Maduro’nun nasıl devrileceği sorusu, dünyanın gündeminde yer almaktadır. Maduro’yu devirmek için güçlerini seferber eden Guaido liderliğindeki muhalefet, Amerika ve diğer güçler, Venezuela’yı yeni bir çatışma, kaos ve savaş sürecinin içine sokmuşlardır. Mevcut darbe girişimi, Venezuela’nın sonu kolay gelmeyecek bir iç savaşa doğru gittiğini göstermektedir. Maduro’nun darbe ile devrilmesi, Venezuela’ya barış, özgürlük ve demokrasi getirmeyecek, savaş, şiddet ve kaos doğuracaktır.”