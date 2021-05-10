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Dünya

Şoke eden görüntü: Hindistan'da koronavirüslü cesetler kıyıya vurdu!

Ganj Nehri'nde Covid-19’dan ölenlerin cansız bedenleri kıyıya vurdu. 40 ila 45 kişinin cansız bedeninin görüldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 20:14:00 - 2021-05-10 20:55:12
Şoke eden görüntü: Hindistan'da koronavirüslü cesetler kıyıya vurdu!

Hindistan'daki Ganj Nehri'nde korona virüsten (Covid-19) hayatını kaybeden 40 ila 45 kişinin cansız bedeni bulundu.

Hindistan'da korona virüs salgını hızla yayılmaya devam ederken, zor günlerin yaşandığı ülkede Ganj Nehri'nde Covid-19’dan ölenlerin cansız bedenleri kıyıya vurdu. Bihar bölgesinde yer alan Chausa köyünün Ganj Nehri kıyısına Covid-19’dan hayatını kaybeden yaklaşık 40 ila 45 kişinin cansız bedeninin vurduğu belirtildi. Chausa köyü yetkililerinden Ashok Kumar, "Yaklaşık 40-45 ceset yüzerken görüldü" dedi.

Başka bir yerel yetkili ise, “Şişmiş durumdalar ve en az 5 ila 7 gündür suyun içindeler. Nereli ve hangi kasabalı olduklarını soruşturmamız gerekiyor" ifadelerini kaydetti. Yerel halk ise, cansız bedenlerin ülkede artan vakalar nedeniyle krematoryumlarda ve mezarlıklarda yer kalmaması sonucu nehre atıldığını iddia etti.

Avukat Ashwini Varma yerel bir kanala yaptığı açıklamada, "Bir cesedi yakmak neredeyse 30-40 bin Hindistan rupisi tutuyor. Bu nedenle durumu kötü olan kişiler cesetleri Ganj Nehri'ne atmayı tercih ediyor. Sokak köpekleri, Covid-19 kurbanlarına ait olabilecek cesetleri yiyor. Aynı zamanda bu da virüsü yayacak" dedi.

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