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Söke-Bodrum karayolunda duyan harekete geçti! Ölüm yolunda ezilerek telef oldu...

Yaban hayvanlarının ölüm yolu olarak bilinen ve bu nedenle sürücüler için birçok uyarı levhası bulunan söz konusu karayolunda sık sık yaban hayvanlarının telef olduğu belirtildi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 21:56
Söke-Bodrum karayolunda duyan harekete geçti! Ölüm yolunda ezilerek telef oldu...

Yaban hayvanlarının geçiş güzergahı olduğu için bir çok uyarı levhası bulunan Söke-Bodrum karayolunda bugün bir su samuru bir aracın çarpması sonucu ezildi. Yaşanan olay üzerine çevreciler harekete geçti. Olay yerine gelen Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği üyeleri, telef olan su samurunu incelenmek üzere aldı. Kuşadası EKODOSD Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavak, defalarca uyarmalarına rağmen Söke-Bodrum karayolunda önlem alınmamasına tepki göstererek, her gün bu yolda ölen yaban hayvanlarının kaydını tuttuğunu söyledi. 

Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ise “Geçtiğimiz yıl ölen ve bugün de çarpılarak yaşamını yitiren su samurunun tespit edilmesiyle, Söke Ovası’nda bulunan eski menderes yatakları olarak bilinen azmaklarda yaşadıkları kesinleşti. Yaşam alanlarının azalması, aşırı kirlilik ve çevresel faktörlerle sayıları günümüzde oldukça azalan ve eski yıllara göre doğada yiyecek sıkıntısı çeken bu canlılar, yaşamlarını sürdürmek ve nesillerini devam ettirmek için, bulunmuş olduğu alandan bir diğer alana geçmek zorunda kalmaktadır. Yaşam alanları olan sulak alanlar arasında karayolu bulunduğundan ve geçiş koridorları da olmadığından, ne yazık ki diğer yaban hayvanları gibi bu su samuru da ezilerek hayatını kaybetmiştir“ dedi.

Karayolunda yaban hayvanları için bir düzenleme yapılması gerektiğini kaydeden Başkan Sürücü, sözlerini şöyle sürdürdü:

 “Söke-Bodrum karayolunda son 30 yılda birçok genişlemeler, bölünmüş yol ve çelik bariyerlerin döşenmesi gibi birçok değişimler olmuştur. Yolda her yapılan yenilik sadece insan odaklı olduğundan, Aşağı Büyük Menderes Havzası’nın en zengin yaban hayatının geçtiği karayolunda yaban hayatı için bir düzenleme düşünülmemiştir. Daha önce ölen hayvanlarla ilgili Karayolları ve ilgili kurumlara verdiğimiz rapor sonucunda, yol kenarlarına tabelalar dikilmişti. Özellikle gece ve sabaha karşı çarpılan hayvanlar için, sürücülerin hem kendi hayatlarını tehlikeye atmaması hem de bu canlıların yaşamlarının korunması için sürat yapmamalıdır. Dünyanın birçok ülkesinde var olan, ülkemizde de birkaç yerde yapılmaya başlanan yaban hayatı köprüleri, yaban hayvanlarının doğal bir yoldan geçmelerini sağlayarak, yaşamlarını kurtarmaktadır. Söke-Milas karayolu düz alanda olduğundan bu tür geçiş koridorlarının yapılması zor olsa da, karayolunun altında kullanılmayan birçok menfez bulunmaktadır. Kullanılmayan menfezler içinde bitkilendirme yapılarak, doğaya uyumlu bir şekilde düzenlenip yaban hayvanlarının tehlikesiz bir şekilde geçişleri sağlanabilir. Bu nadir canlıların yaşam alanları olan Söke Ovası’nın azmakları kirletilmemeli ve koruyucu önlemler alınmalıdır. Azmaklar su toplama çukurları gibi görülmemeli, Su Samurları başta olmak üzere birçok canlıya beslenme, barınma ve üreme olanağı sundukları bilinmelidir. Zengin yaban hayatının tam ortasından geçen Söke-Bodrum yolunda gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır “

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 21:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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