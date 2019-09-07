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Söke 26. Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı 12 Eylül’de açılıyor

Söke 26.

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:48
Söke 26. Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı 12 Eylül’de açılıyor

Söke 26. Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı için geri sayım başladı.


Söke Belediyesi öncülüğünde Söke Genç İş İnsanları Derneği (SÖGİAD) tarafından gerçekleştirilen Söke Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı’nın bu yıl 26.’sı yapılacak. Panayır için hazırlıkların tamamlandığı, katılımcı firmaların belirlendiği ifade edildi. Söke pazaryeri alanında gerçekleşecek 26. Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırında Söke’den 27, İstanbul’dan 2, Aydın’dan 7, İzmir’den 5, Denizli’den 3, Muğla’dan bir, Konya’dan 4 firma, Manisa’dan bir firma yerini alacak. Fuar 12 Eylül ile15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.


SÖGİAD tarafından gerçekleştirilen basın toplantısında hazırlıkları tamamlanan 26. Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı ile ilgili bilgiler verildi. SÖGİAD Başkanı Mustafa Korhan Taşkın yaptığı açıklamada; “25 yıldır gerçekleşen fuarın Söke ekonomisine verdiği katma değerin tartışılmaz. Fuar alanımız yetersiz. Bu anlamda yeni bir alana ihtiyacımız var. Bu konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde Söke STK Platformu olarak neler yapabileceğimizi görüşeceğiz. Tarihi, doğası, ovasındaki teknolojisi ile Sökemizde yılda bir fuar değil çeşitli sektörlerde daha fazla fuar yapılması gerekiyor. Söke bu türlü fuarları yapacak yetenek ve güçtedir. Bu yılki fuarımızın yine başarılı geçeceğinden şüphemiz yok. Tüm bölge halkımızı Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırına davet ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:48
  1. sergi
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