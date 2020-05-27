Sokaktaki can dostlar emin ellerde

Yalova Altınova Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimi, Ramazan Bayram tatili ve sokağa çıkma yasağının olduğu 4 gün boyunca sokak hayvanları için yoğun mesai harcadı.

Altınova Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimi, ilçe merkezinde, Altınova Tersane Bölgesinde ve YAKAB Alanında sokak hayvanlarının refahı ve beslenmesi için çeşitli önlemler aldı.

Altınova Belediyesi, 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşın evde kalmaları, lokanta ve benzeri işyerlerinin kapalı olmasından dolayı sokak hayvanlarının beslenmesi için yoğun mesai harcadı. Daha önce Tersane Bölgesine 3 beslenme noktası ve ilçe merkezinde 10 noktaya beslenme odağı yerleştiren Altınova Belediyesi, sokak hayvanlarını kuru mama ile besleyip, susuz kalmalarını önledi. Altınova Belediyesi ekipleri, mama bıraktıkları hayvanlarla bir süre vakit geçirip onlarla yakından ilgilendiler.

Altınova Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Sorumlusu Melih Soyçiçek, sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Sokaktaki dostlarımız için ekiplerimiz görev başında. Belirlediğimiz beslenme noktalarına periyodik olarak mama ve su bırakıyoruz. Vatandaşlarımız evde kalsın, sokaktaki dostlarımız bizlere emanet" dedi.