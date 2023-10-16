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Yaşam Sokakta yürürken bacağından vuruldu
Yaşam

Sokakta yürürken bacağından vuruldu

Yeniakit Publisher
2023-10-16 20:25:00 -
Sokakta yürürken bacağından vuruldu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde D.Ö. yolda yürürken kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bacağından tabancayla vurularak yaralandı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde D.Ö. yolda yürürken kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bacağından tabancayla vurularak yaralandı.
Olay, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Servet Sokak’ta gerçekleşti. Yolda yürüyen D.Ö., henüz bilinmeyen sebeple bir şahıs tarafından bacağından vuruldu. D.Ö., kanlar içinde yere yığılırken şüpheli şahıs ise kayıplara karıştı. Olayı gören çevredeki insanlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.
Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışıyor.

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