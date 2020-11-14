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Ekonomi Sokakta sigara içme yasağı sigaradan kurtulmak için fırsat
Ekonomi

Sokakta sigara içme yasağı sigaradan kurtulmak için fırsat

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Akupunktur Uzmanı ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran: - "Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde başlayan sokakta sigara içme yasağı bu kötü alışkanlıktan kurtulmak için fırsat. Saç teli akapunktur iğneleriyle yapılan tedaviyle ağrısız ilaçsız sigara bağımlılığından 15 günde kurtulabilirsiniz"

Yeniakit Publisher
2020-11-14 11:39:36 -
Sokakta sigara içme yasağı sigaradan kurtulmak için fırsat

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Akupunktur Uzmanı ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 81 ilde başlayan sokakta sigara içme yasağı bu kötü alışkanlıktan kurtulmak için fırsat. Saç teli akapunktur iğneleriyle yapılan tedaviyle ağrısız ilaçsız sigara bağımlılığından 15 günde kurtulabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Koran, koronavirüse karşı 81 ilde uygulanmaya başlayan caddeler, meydanlar, park, bahçeler gibi açık havada sigara içme yasağının sağlıklı bir hayata başlamak için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Koran, pek çok ölümcül ve kronik hastalığa yol açan sigaranın ilaçsız, yoksunluk sendromu çekmeden kısa süre içinde akupunktur tedavisiyle bırakılabileceğini kaydetti.

Koran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sigara bırakmada akupunktur seansları hem kulaktan hem de vücuttan yapılıyor. Saç teli kalınlığında iğneler kullanıldığı için ağrısız bir tedavidir. Ayrıca vücuda kimyasal madde ya da ilaç verilmediği için de yan etkisi olmayan bir tedavidir. Sigara bırakmada akupunktur tedavisi 2 haftalık bir süreç. Özellikle nikotin yoksunluğu yaşanan ilk 3 gün her gün seans düzenlemekte fayda vardır. Nikotin yoksunluğu ilk seansta azalmaya başlayarak 2 haftalık süre içinde toplam 6-7 seans sonunda yok olacaktır.

Sigara bırakmada akupunktur tedavisinin ilk seansına en az 12 saatlik sigara içilmeden gelinmelidir. Bunun nedeni beyinde nikotinin etkisinin en az olduğu ve nikotin krizinin yüksek olduğu dönemde akupunktur seansı yaparak nikotinin beyinde ele geçirdiği reseptörleri vücudun kendi reseptörleinin bağlanmasını sağlamaktır. Böylece vücut yavaş yavaş nikotinden temizlenmiş olur.

Sigara içen kişiler içmedikleri dönemde nikotin krizi dediğimiz yoksunluk durumuna giriyorlar. Normalde mutluluk hormonları dediğimiz seratonin ve endorfin yemek yediğimizde ya da güzel bir haber aldığımızda beynimizden salgılanır. Ancak sigara içen kişilerde bu iki hormonun etkisini sigaradaki nikotin üstlenmiştir. Sonuçta sigara içmediğimizde mutluluk hissini üstlenen nikotinden mahrum kalmış oluruz ve sinirlilik mutsuzluk durumu gelişir. Bu durumda bağımlılığın temelini oluşturuyor."

Akupunktur tedavisinin beyinde nikotinin kurmuş olduğu hakimiyeti ortadan kaldıracağını belirten Koran, "Akupunktur ile sigarayı bırakma tedavisinde yapılan işlemler, kendimizi mutlu ve keyifli hissetmemizi sağlayan endorfin ve seratonin hormon düzeyini arttırır. Sigara bırakma döneminde yaşanan iştah artması, sinir, uykusuzluk gibi şikayetlerin de azalmasını da sağlar." ifadelerini kullandı.


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