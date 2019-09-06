“Sokakta Satranç Var” projesi TürkiyeSatranç Federasyonu tarafından 5 yıldır düzenlenen “Sokakta Satranç Var” projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

TürkiyeSatranç Federasyonu tarafından 5 yıldır düzenlenen “Sokakta Satranç Var” projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

TürkiyeSatranç Federasyonu Kilis Temsilcisi Gönül Çelen, Sokakta Satranç Var” projesi kapsamında etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Gençlik ve Spor Bakanı Danışmanı Mustafa Alfer Boz’a İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt’a Gençlik Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı’ya Musabeyli ilçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Karadağ’a bizi yalnız bırakmayan tüm satranç sevenlere çok teşekkür ederim” dedi.

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